Вівторок, 30 Вересня, 2025
Над газовим родовищем Норвегії помітили безпілотник

Денис Молотов
У Норвегії зафіксували дрони над газовим родовищем компанії Equinor у Північному морі. Про це повідомило видання VG із посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався увечері 29 вересня. Поліція одразу оголосила внутрішнє сповіщення та почала збір інформації у взаємодії з розвідкою.

Офіційний представник Equinor Магнус Франтцен Ейдсволд підтвердив подію, але підкреслив:

📢 «Компанія не розголошує деталей інциденту».

☝️ Це не перший випадок появи невідомих безпілотників у регіоні. Раніше, 27 вересня, дрони помітили на норвезькій авіабазі Ерланд, де розташовано значну кількість винищувачів F-35, а також у нідерландському аеропорту.

У ніч проти 26–27 вересня аналогічні інциденти сталися в Данії. Там дрони літали над кількома об’єктами Міністерства оборони, зокрема над авіабазою Скридструп та Ютландським драгунським полком. Для реагування було задіяно «кілька потужностей».

Крім того, невідомі дрони зафіксували й над шведським архіпелагом Карлскруна. За інформацією координаційного центру поліції, йшлося про два великі безпілотники з червоними та зеленими вогнями, які бачили кілька очевидців. Район спостереження розташований за кілька кілометрів від військово-морської бази у Карлскруні.

 

