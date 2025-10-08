Меру Вишгорода повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів

Меру міста Вишгород Київської області та підряднику оголосили підозру за розтрату з бюджету понад 6,6 млн грн. Про це поінформували Національна поліція та Київська обласна прокуратура в середу, 8 жовтня.

📢 «Йдеться про заволодіння коштами під час закупівлі за прямими договорами двох екскаваторів та виконання робіт з поточного ремонту відстійника дощової каналізації на одній із вулиць міста», – зазначено в офіційному повідомленні.

Ім’я чиновника у відомствах не називають, однак, згідно з відкритими даними, посаду міського голови Вишгорода обіймає Олексій Момот.

Згідно з матеріалами слідства, мер підписав договір на придбання для міськради двох екскаваторів загальною вартістю 7,8 млн грн. Ціна кожної одиниці техніки була штучно завищена більш ніж на 800 тисяч гривень, що призвело до збитків у розмірі 1,6 млн грн.

У другому епізоді розслідування фігурує той самий підрядник, який виконував ремонт відстійника дощової каналізації. У слідстві з’ясували, що до актів виконаних робіт вносили фіктивні дані — завищували обсяги поглиблення відстійника, перевезення ґрунту та використання техніки. Це спричинило додаткові збитки на суму близько 5 млн грн.

Загалом, у межах бюджетної програми з підтримки добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ) та проведення ремонтів доріг і комунальних об’єктів було виділено понад 50 млн грн.

☝️ Щоб уникнути відкритих торгів і не допустити участі сторонніх компаній, посадовці розділили предмет закупівлі на частини. Після цього уклали прямі угоди з наближеними підприємствами, оминаючи використання електронної системи закупівель.

Дії міського голови кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, учинене організованою групою. Директора підприємства підозрюють також за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 ККУ — службове підроблення.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Максимальне покарання за пред’явленими статтями — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади протягом трьох років.

1 з 4

Нагадаємо, 7 жовтня суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, якого викрили у використанні підроблених документів для поїздок за кордон під виглядом відряджень.

👉 Також раніше було повідомлено, що на Дніпропетровщині судитимуть батьків, які спричинили смерть власного чотирирічного сина. Як зазначила обласна прокуратура, дитину понад чотири доби жорстоко били металевою трубою.