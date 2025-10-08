Середа, 8 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

Меру Вишгорода повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів

Денис Молотов
Денис Молотов
Меру Вишгорода повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів

Меру міста Вишгород Київської області та підряднику оголосили підозру за розтрату з бюджету понад 6,6 млн грн. Про це поінформували Національна поліція та Київська обласна прокуратура в середу, 8 жовтня.

📢 «Йдеться про заволодіння коштами під час закупівлі за прямими договорами двох екскаваторів та виконання робіт з поточного ремонту відстійника дощової каналізації на одній із вулиць міста», – зазначено в офіційному повідомленні.

Ім’я чиновника у відомствах не називають, однак, згідно з відкритими даними, посаду міського голови Вишгорода обіймає Олексій Момот.

Згідно з матеріалами слідства, мер підписав договір на придбання для міськради двох екскаваторів загальною вартістю 7,8 млн грн. Ціна кожної одиниці техніки була штучно завищена більш ніж на 800 тисяч гривень, що призвело до збитків у розмірі 1,6 млн грн.

У другому епізоді розслідування фігурує той самий підрядник, який виконував ремонт відстійника дощової каналізації. У слідстві з’ясували, що до актів виконаних робіт вносили фіктивні дані — завищували обсяги поглиблення відстійника, перевезення ґрунту та використання техніки. Це спричинило додаткові збитки на суму близько 5 млн грн.

Загалом, у межах бюджетної програми з підтримки добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ) та проведення ремонтів доріг і комунальних об’єктів було виділено понад 50 млн грн.

☝️ Щоб уникнути відкритих торгів і не допустити участі сторонніх компаній, посадовці розділили предмет закупівлі на частини. Після цього уклали прямі угоди з наближеними підприємствами, оминаючи використання електронної системи закупівель.

Дії міського голови кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, учинене організованою групою. Директора підприємства підозрюють також за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 ККУ — службове підроблення.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Максимальне покарання за пред’явленими статтями — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, 7 жовтня суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, якого викрили у використанні підроблених документів для поїздок за кордон під виглядом відряджень.

👉 Також раніше було повідомлено, що на Дніпропетровщині судитимуть батьків, які спричинили смерть власного чотирирічного сина. Як зазначила обласна прокуратура, дитину понад чотири доби жорстоко били металевою трубою.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

“Мадяр” оголосив про масштабне переформатування та збільшення Сил Безпілотних Систем ЗСУ

ПОДІЇ

У «Діалозі з бізнесом» обговорили роботу агропідприємств з агрокластерами

ЛУГАНЩИНА

Харківський офіцер ТЦК підозрюється у зловживанні доступом до системи “Оберіг”

СУСПІЛЬСТВО

Батьки чотири доби добивали дитину металевою трубою

КРИМІНАЛ

НАТО готове профінансувати ракети Tomahawk для України

ВАЖЛИВО

Загрожує ядерною катастрофою континентального масштабу: у МЗС відреагували на чергову ескалацію рф біля ЗАЕС

ПОДІЇ

Удари по росії здійснені українською зброєю – Зеленський

ВАЖЛИВО

Рубіжанська громада спрямувала понад 7 мільйонів гривень на підтримку Захисників

ЛУГАНЩИНА

У 2025 році 32 дитини з Міловської громади отримали можливість оздоровлення

ЛУГАНЩИНА

Зеленський погодив нові операції СБУ для зниження військового потенціалу рф

ВЛАДА

На росії дрони вдарили по НПЗ Лукойл в Кстово

ВАЖЛИВО

159 боєзіткнень на фронті за добу: оновлені карти Генштабу

ПОДІЇ

Іспанські вчені зробили крок до створення вакцини проти хвороби Альцгеймера

СУСПІЛЬСТВО

ЗСУ знищили інфраструктуру ворога у Нижньогородській області та Криму

ВАЖЛИВО

Генштаб оновив карту бойових дій: понад половина з 200 боїв – на трьох напрямках

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"