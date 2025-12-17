Середа, 17 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Мерц назвав шанси угоди щодо передачі Україні активів рф

Денис Молотов
Мерц назвав шанси угоди щодо передачі Україні активів рф

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що ймовірність досягнення домовленості в Євросоюзі щодо використання заморожених російських активів на користь України становить «50 на 50». Про це він заявив у вівторок, 16 грудня, в інтерв’ю телеканалу ZDF, передає Reuters.

За словами глави німецького уряду, Європейський Союз має ухвалити рішення щодо так званої «репараційної позики», оскільки Україна потребуватиме фінансової підтримки ще щонайменше протягом двох років після завершення чинного раунду європейського фінансування, запланованого на перший квартал 2026 року.

📢 «У всій Європі є застереження, і я добре розумію ці застереження. Але… якщо ми не діятимемо зараз і не приймемо рішення, яке ми могли б прийняти, щоб зупинити цей наступ російської армії, то коли ж ми це зробимо?» – заявив Мерц.

☝️ Нагадаємо, Євросоюз ухвалив рішення про безстрокову заморозку російських активів на території Європи загальним обсягом близько 210 млрд євро. Переважна частина цих коштів належить Центральному банку росії та зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Європейська рада має зібратися 18 грудня для остаточного узгодження параметрів «репараційного кредиту» та вирішення низки неврегульованих питань. Серед них — надання гарантій усіма урядами ЄС для Бельгії. Це потрібно, аби країна не залишилася єдиною стороною, яка нестиме фінансові ризики у разі успішних судових позовів росії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Не стало Степана Гіги: народний артист України пішов із життя у 66 років

ВАЖЛИВО

Полк “Ахіллес” знищив ключовий трубопровід, через який ворог проникав у Куп’янськ

ПОДІЇ

Знищено підводний човен рф у Новоросійську

ВАЖЛИВО

Маніпуляція свідомістю: як у нас відібрали справжніх Шевченка, Лесю й Франка

ЕКСКЛЮЗИВ

Берлін перекине війська до Польщі для посилення захисту від рф

ВАЖЛИВО

Чоловік ґвалтував дітей і створював дитячу порнографію на Київщині

КРИМІНАЛ

В Одесі ТЦК побили захисника Маріуполя, звільненого з полону

СУСПІЛЬСТВО

Україна вдарила по тіньовому флоту рф: під санкціями 656 морських суден

ВАЖЛИВО

Рішення ЄС щодо активів рф – шлях до репараційного кредиту – ОП

ВЛАДА

Зеленський прокоментував переговори з делегацією США у Берліні

ВАЖЛИВО

Ворог найактивніший на західних околицях Покровська, у Мирнограді поодинокі випадки інфільтрації противника – 7-й корпус ДШВ

ПОДІЇ

Атаки по енергооб’єктах: росіяни вдарили по кількох областях — Укренерго

ВАЖЛИВО

Одеса та область пережили одну з наймасованіших повітряних атак рф

ВАЖЛИВО

Україна готова погодитися на демілітаризовану зону на Донбасі – Le Monde

ПОДІЇ

Дитячі велосипеди: як вибрати ідеальну модель для дитини

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ