Мерц назвав шанси угоди щодо передачі Україні активів рф

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що ймовірність досягнення домовленості в Євросоюзі щодо використання заморожених російських активів на користь України становить «50 на 50». Про це він заявив у вівторок, 16 грудня, в інтерв’ю телеканалу ZDF, передає Reuters.

За словами глави німецького уряду, Європейський Союз має ухвалити рішення щодо так званої «репараційної позики», оскільки Україна потребуватиме фінансової підтримки ще щонайменше протягом двох років після завершення чинного раунду європейського фінансування, запланованого на перший квартал 2026 року.

📢 «У всій Європі є застереження, і я добре розумію ці застереження. Але… якщо ми не діятимемо зараз і не приймемо рішення, яке ми могли б прийняти, щоб зупинити цей наступ російської армії, то коли ж ми це зробимо?» – заявив Мерц.

☝️ Нагадаємо, Євросоюз ухвалив рішення про безстрокову заморозку російських активів на території Європи загальним обсягом близько 210 млрд євро. Переважна частина цих коштів належить Центральному банку росії та зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Європейська рада має зібратися 18 грудня для остаточного узгодження параметрів «репараційного кредиту» та вирішення низки неврегульованих питань. Серед них — надання гарантій усіма урядами ЄС для Бельгії. Це потрібно, аби країна не залишилася єдиною стороною, яка нестиме фінансові ризики у разі успішних судових позовів росії.