Середа, 25 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСТОПФЕЙК
СТОПФЕЙК

Маніпуляція: Французький генерал закликав Європу вступити у війну з Росією

Ірта-Fax STREAM
Маніпуляція: Французький генерал закликав Європу вступити у війну з Росією

Російські пропагандистські ресурси представили стратегічну оцінку конфлікту і заклик посилити підтримку України як прямий заклик до вступу Європи у війну проти Росії. В оригінальному інтерв’ю Деспорт не говорив про початок бойових дій чи оголошення війни – таке формулювання з’явилося вже в інтерпретації російських ЗМІ.

Російські новинні сайти та Telegram-канали поширюють повідомлення про те, що колишній генерал французької армії Вінсент Депорт нібито закликав Європу «вступити у війну з Росією вже зараз». У публікаціях стверджується, що генерал назвав те, що відбувається, «російсько-європейською війною» і фактично виступив за відкриті військові дії проти РФ.

Скриншот – t.me

Насправді йдеться про маніпулятивну інтерпретацію його слів.

Приводом для таких публікацій стало інтерв’ю Депорта французькому телеканалу La Chaîne Info (LCI), опубліковане 19 лютого на офіційній сторінці каналу. В інтерв’ю генерал аналізував ситуацію на фронті в Україні та вплив супутникового зв’язку Starlink на координацію російських підрозділів.

Коментуючи розвиток подій, Депорт заявив, що Європі слід «взяти на себе відповідальність» і серйозніше підтримувати Україну. Він також зазначив, що війну слід розглядати не лише як російсько-український конфлікт, а й як ширше протистояння Росії та Європи у стратегічному сенсі.

Однак в інтерв’ю відсутній заклик до негайного вступу європейських країн у відкриту війну проти Росії або до початку прямих бойових дій.

Формулювання, що з’явилося в російських публікаціях, – «вступити в неї вже зараз» – є інтерпретаційним посиленням. В оригінальному інтерв’ю Депорт говорив про необхідність більш активної підтримки України, а не про вступ Європи у війну.

«Європа має взяти на себе відповідальність і по-справжньому серйозно включитися у допомогу Україні. Настав час зрозуміти, що це не російсько-українська війна, а російсько-європейська. Тим більше, що Америка як така участі не бере», – заявив колишній генерал.

Заголовки на кшталт «заклики французького генерала до війни з Росією» створюють враження прямого заклику до війни, хоча насправді йшлося про стратегічну оцінку конфлікту та роль Європи в ньому.

Таким чином, слова Депорта були вирвані з контексту і подані в більш радикальному формулюванні, ніж прозвучали в оригіналі. Така подача формує образ «агресивного Заходу», який нібито готується до прямого воєнного зіткнення з Росією, що відповідає поширеній пропагандистській риториці.

Раніше StopFake спростовував дезінформацію про те, що Україна і ЄС нібито підривають мирні зусилля США і Росії.

Джерело: “Громадська організація «Центр Медіареформи»”

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США наближаються до великої війни з Іраном –ЗМІ

ВАЖЛИВО

Наслідки російських ударів по Запоріжжю

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 143 бойові зіткнення, ворог запустив 4315 дронів-камікадзе

ВІЙНА

Пекін працює над ядерною зброєю нового покоління — CNN

ВАЖЛИВО

Естонські посадовці відмовилися від участі в церемоніях Паралімпіади

СПОРТ

Місія ЮНЕСКО прибула до Києва для оцінки стану об’єктів Всесвітньої спадщини

ПОДІЇ

Верховний суд США скасував більшість мит Трампа

ПОЛІТИКА

Двоє водіїв поранені після удару БпЛА в Харківській області

ВІЙНА

Кількість боїв на фронті за добу зросла – Генштаб оновив карту за напрямками

ВІЙНА

Шмигаль назвав кількість атак росії на українську енергосистему

ВЛАДА

На фронті 21 лютого відбулося 121 бойове зіткнення – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Зеленський заговорив про завершення найбільшої війни з часів Другої світової – FT

ПОДІЇ

G7 підтвердила підтримку України у четверті роковини вторгнення

ВАЖЛИВО

Канада посилює підтримку України у четверті роковини війни

ВАЖЛИВО

Туск розкритикував блокування допомоги Україні

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"