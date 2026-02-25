Маніпуляція: Французький генерал закликав Європу вступити у війну з Росією

Російські пропагандистські ресурси представили стратегічну оцінку конфлікту і заклик посилити підтримку України як прямий заклик до вступу Європи у війну проти Росії. В оригінальному інтерв’ю Деспорт не говорив про початок бойових дій чи оголошення війни – таке формулювання з’явилося вже в інтерпретації російських ЗМІ.

Російські новинні сайти та Telegram-канали поширюють повідомлення про те, що колишній генерал французької армії Вінсент Депорт нібито закликав Європу «вступити у війну з Росією вже зараз». У публікаціях стверджується, що генерал назвав те, що відбувається, «російсько-європейською війною» і фактично виступив за відкриті військові дії проти РФ.

Насправді йдеться про маніпулятивну інтерпретацію його слів.

Приводом для таких публікацій стало інтерв’ю Депорта французькому телеканалу La Chaîne Info (LCI), опубліковане 19 лютого на офіційній сторінці каналу. В інтерв’ю генерал аналізував ситуацію на фронті в Україні та вплив супутникового зв’язку Starlink на координацію російських підрозділів.

Коментуючи розвиток подій, Депорт заявив, що Європі слід «взяти на себе відповідальність» і серйозніше підтримувати Україну. Він також зазначив, що війну слід розглядати не лише як російсько-український конфлікт, а й як ширше протистояння Росії та Європи у стратегічному сенсі.

Однак в інтерв’ю відсутній заклик до негайного вступу європейських країн у відкриту війну проти Росії або до початку прямих бойових дій.

Формулювання, що з’явилося в російських публікаціях, – «вступити в неї вже зараз» – є інтерпретаційним посиленням. В оригінальному інтерв’ю Депорт говорив про необхідність більш активної підтримки України, а не про вступ Європи у війну.

«Європа має взяти на себе відповідальність і по-справжньому серйозно включитися у допомогу Україні. Настав час зрозуміти, що це не російсько-українська війна, а російсько-європейська. Тим більше, що Америка як така участі не бере», – заявив колишній генерал.

Заголовки на кшталт «заклики французького генерала до війни з Росією» створюють враження прямого заклику до війни, хоча насправді йшлося про стратегічну оцінку конфлікту та роль Європи в ньому.

Таким чином, слова Депорта були вирвані з контексту і подані в більш радикальному формулюванні, ніж прозвучали в оригіналі. Така подача формує образ «агресивного Заходу», який нібито готується до прямого воєнного зіткнення з Росією, що відповідає поширеній пропагандистській риториці.

Раніше StopFake спростовував дезінформацію про те, що Україна і ЄС нібито підривають мирні зусилля США і Росії.