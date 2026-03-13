Макрон про відновлення «Дружби» і надання Україні 90 млрд євро

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність швидкого та прозорого відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», а також наголосив на важливості виконання зобов’язань Європейського Союзу щодо надання Україні позики у 90 млрд євро. Про це він сказав під час спільної пресконференції шостим з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі у п’ятницю, 13 березня, передає «Європейська правда».

📢 «Перш за все, треба, щоб усе було прозоро. І те, що ми чуємо від Єврокомісії є позитивним. Тобто має бути прозорість, швидкість, відновлення. Але це одна тема. А рішення щодо 90 млрд євро позики було прийнято. Ми повинні дотримуватися наших домовленостей. І саме над цим ми будемо працювати наступні дні й тижні», – заявив він.

Президент Франції наголосив, що питання відновлення роботи нафтопроводу та фінансової допомоги Україні є окремими, але обидва потребують вирішення.

📢 «Я розділяю дві теми, і я рішуче хочу вирішити обидві. Ми повинні дотримати нашого слова щодо позики на 90 млрд в умовах, які були вирішені в грудні, тоді як Дружба повинна бути відреставрована, і все це має бути зроблено дуже прозоро», – підкреслив Макрон.

☝️ Він також запевнив, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну. Попри те, що увага міжнародної спільноти нині значною мірою прикута до подій в Ірані.

Як відомо, 20 лютого Угорщина та Словаччина заблокували виділення 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись підтримати один із трьох документів, необхідних для затвердження фінансування.

Йдеться про зміни до довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2021–2027 роки, які були попередньо схвалені Європейським парламентом.

📌 За інформацією ЗМІ, у Європейському Союзі вже шукають альтернативний механізм, який дозволить надати Україні щонайменше 30 млрд євро, навіть у разі збереження вето Угорщини та Словаччини.