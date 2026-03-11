ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна може отримати 30 млрд євро без погодження всіх країн ЄС

Денис Молотов
Україна може отримати 30 млрд євро без погодження всіх країн ЄС
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

30 млрд євро для України можуть надати країни Балтії та Північної Європи для підтримки військових потреб держави, якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати кредит Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела серед європейських дипломатів.

За даними видання, наступного тижня лідери Європейського Союзу зберуться на саміт у Брюсселі, де планують обговорити подальшу фінансову підтримку України.

Очікується, що під час зустрічі європейські лідери спробують переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та главу уряду Словаччини Роберта Фіцо підтримати рішення щодо великого кредитного пакета.

Ця позика має забезпечити приблизно дві третини фінансування, необхідного Україні для продовження протидії російському вторгненню до кінця 2027 року.

📢 «Але якщо обидві сторони відмовиться відступити, країни Балтії та Північної Європи мають план дати Україні достатньо грошей, щоб вона протрималася протягом першої половини цього року», – пише видання з посиланням на двох європейських дипломатів.

Йдеться про механізм двосторонніх позик, які надаватимуться окремими країнами.

☝️ Такий формат не потребує погодження усіх держав-членів Європейського Союзу, що дозволяє обійти можливе блокування з боку окремих урядів.

Журналісти зазначають, що ідея індивідуального фінансування України вже обговорювалася раніше — ще перед грудневим самітом ЄС. Тоді всі лідери держав-членів погодилися продовжити фінансування через спільну позику Євросоюзу, а варіант окремих кредитів вважався небажаним.

Причиною було те, що такий механізм міг би послабити демонстрацію єдності ЄС щодо підтримки України. Втім, якщо Угорщина продовжить блокувати кредит, цей варіант може стати єдиним реальним рішенням.

У матеріалі також зазначається, що політична ситуація в Угорщині може змінити підхід до питання підтримки України.

📢 «Розрахунок як у Києві, так і в Брюсселі полягає в тому, що якщо Орбан програє вибори, лідер опозиції Петер Мадяр може бути більш схильним до схвалення кредиту Україні, особливо якщо трубопровід Дружба буде відремонтовано або якщо Угорщина отримає якийсь інший “пряник” від ЄС… Хоча Мадяр робив критичні заяви щодо України під час виборчої кампанії та, як і Орбан, виключав постачання військ чи зброї, він також визнав росію агресором у війні. Дипломати сказали, що сподіваються, що його мотивує бажання звільнити заморожені кошти ЄС для Угорщини», – зазначається у публікації.

Водночас у Брюсселі позицію прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вважають менш проблемною. За словами двох чиновників ЄС, європейські інституції розраховують переконати словацького прем’єра підтримати фінансову допомогу Україні.

📢 «Фіцо зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі у вівторок на полях саміту з ядерної енергетики та, схоже, відмовився від своєї войовничої позиції… Посадовець ЄС заявив, що коли справа доходить до переконання Фіцо взятися за справу, “ми досягаємо мети”», – йдеться у статті.

Як відомо, 20 лютого Угорщина заблокувала рішення щодо виділення 90 млрд євро для України. Будапешт відмовився підтримати один із трьох документів, які Європейський парламент раніше затвердив для запуску фінансування. Йдеться про зміни до довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2021–2027 роки, без яких реалізація фінансового пакета неможлива.

Водночас у Брюсселі заявляли, що шукатимуть можливості забезпечити Україні необхідне фінансування навіть попри угорське вето.

