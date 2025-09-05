П’ятниця, 5 Вересня, 2025
Лисичанська МВА доставила понад п'ять тисяч гуманітарних наборів для ВПО

Денис Молотов
Денис Молотов
Лисичанська МВА доставила понад п’ять тисяч гуманітарних наборів для ВПО

Цьогоріч Лисичанська міська військова адміністрація (МВА) реалізувала масштабну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Луганської області. За даними Луганської обласної військової адміністрації (ОВА), упродовж 2025 року переселенцям було надіслано поштою понад п’ять тисяч гуманітарних наборів.

Проєкт підтримки ВПО з Луганщини стартував у січні 2025 року. Адже багато жителів, які знайшли прихисток у віддалених селах і невеликих містечках, не мають можливості регулярно діставатися до гуманітарних хабів. Саме для того, щоб охопити найбільш уразливі категорії переселенців, було запроваджено поштове доставлення допомоги.

📦 У пакунки входили найнеобхідніші речі:
  • засоби особистої гігієни, урологічні прокладки, підгузки, дитяче харчування, вітаміни.
  • Крім того, завдяки співпраці з благодійними фондами громада змогла забезпечити переселенців постільною білизною, ковдрами, подушками та матрацами.

📢 «Усі лисичани й жителі Луганщини, що потребують допомоги, можуть звернутися до Лисичанського центру життєстійкості та розповісти про свої потреби. Ми й надалі будемо працювати над цим проєктом і підтримувати наших земляків», – наголосила заступниця начальника Лисичанської МВА Оксана Волошина, яка відповідає за гуманітарний напрям.

Посадовиця подякувала партнерам за внесок у спільну справу, відзначивши допомогу благодійних організацій «Нова Юкрейн», «Україна на долонях» та «Возз’єднання». Саме завдяки їхній небайдужості громада змогла розширити масштаби підтримки й охопити більше родин, які опинилися у складних умовах після вимушеного переселення.

Лисичанська МВА довела, що навіть у складний час ефективно діє програма адресної підтримки. Поштовий формат розподілу допомоги дав змогу значно розширити її доступність та забезпечити базові потреби тисяч земляків.

👉 Також нагадаємо, що меморандум про будівництво житла для переселенців (ВПО) з Луганської області підписали Луганська обласна військова адміністрація, Київська обласна військова адміністрація, Сіверськодонецька міська військова адміністрація та міська рада міста Українка.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

