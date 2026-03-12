На Київщині близько 400 переселенців отримали гуманітарну допомогу

Допомога ВПО на Київщині була надана майже чотирьом сотням внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Києві та області. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в четвер, 12 березня.

Координацію гуманітарної підтримки здійснює Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації, який організовує допомогу залежно від актуальних потреб переселенців та можливостей донорів.

📢 «Вкрай важливо забезпечити людей тим, що є для них найгострішою потребою, та водночас – вчасно скористатися можливостями, які є в благодійних організацій. Допомоги потребують тисячі ВПО з різних регіонів, тому взаємодія з донорами має бути швидкою і ефективною. Саме такі дії дозволяють залучити більше допомоги саме для луганців», – підкреслила директор Департаменту Оксана Волошина.

Цього разу гуманітарну підтримку організували спільно з благодійним фондом «Україна на долонях» та Центром життєстійкості Лисичанської громади.

У межах ініціативи близько 400 внутрішньо переміщених осіб отримали:

• продукти харчування;

• нове взуття;

• ковдри та інші необхідні речі.

Допомога була надана переселенцям, які наразі проживають у Києві та Київській області.

☝️ У департаменті зазначають, що подібні ініціативи дозволяють оперативно реагувати на потреби переселенців та підтримувати людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

➡️ Нагадаємо, що компенсація за зруйноване житло мешканцям Луганської області обговорювалась під час засідання Координаційного центру з питань управління регіонами.