На Київщині близько 400 переселенців отримали гуманітарну допомогу

Допомога ВПО на Київщині була надана майже чотирьом сотням внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Києві та області. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в четвер, 12 березня.
Координацію гуманітарної підтримки здійснює Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації, який організовує допомогу залежно від актуальних потреб переселенців та можливостей донорів.
📢 «Вкрай важливо забезпечити людей тим, що є для них найгострішою потребою, та водночас – вчасно скористатися можливостями, які є в благодійних організацій. Допомоги потребують тисячі ВПО з різних регіонів, тому взаємодія з донорами має бути швидкою і ефективною. Саме такі дії дозволяють залучити більше допомоги саме для луганців», – підкреслила директор Департаменту Оксана Волошина.
Цього разу гуманітарну підтримку організували спільно з благодійним фондом «Україна на долонях» та Центром життєстійкості Лисичанської громади.
У межах ініціативи близько 400 внутрішньо переміщених осіб отримали:
• продукти харчування;
• нове взуття;
• ковдри та інші необхідні речі.
Допомога була надана переселенцям, які наразі проживають у Києві та Київській області.
☝️ У департаменті зазначають, що подібні ініціативи дозволяють оперативно реагувати на потреби переселенців та підтримувати людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.
➡️ Нагадаємо, що компенсація за зруйноване житло мешканцям Луганської області обговорювалась під час засідання Координаційного центру з питань управління регіонами.