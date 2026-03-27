Лише сім суден пройшли Ормузькою протокою за два дні

Через Ормузьку протоку 25 та 26 березня пройшли лише сім комерційних суден, що свідчить про різке скорочення суднопотоку на одному з ключових світових маршрутів. Про це повідомляє турецький телеканал TRT Haber із посиланням на дані MarineTraffic.

📢 «25 березня пройшли протокою 2 судна з активованими автоматичними системами ідентифікації, а 26 березня їхня кількість зросла до 5», — зазначає ЗМІ.

Серед суден, що перетнули протоку:

три нафтові танкери;

два суховантажі;

два СПГ-танкери.

📉 Різке падіння трафіку

За даними Британської організації морської торгівлі, раніше через Ормузьку протоку в середньому проходило близько 138 суден щодня. Таким чином, нинішні показники свідчать про суттєве зниження інтенсивності руху.

Іран заявляє, що Ормузька протока «залишається доступною» для більшості держав світу. Водночас обмеження стосуються суден, пов’язаних зі США, Ізраїлем та їхніми військовими союзниками.