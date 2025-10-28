Вівторок, 28 Жовтня, 2025
Лукойл продає міжнародні активи після санкцій США

Денис Молотов
Лукойл продає міжнародні активи після санкцій США

російська нафтова компанія Лукойл заявила про намір продати свої міжнародні активи після того, як проти неї та дочірніх підприємств були запроваджені санкції США. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою компанії, пише Forbes.

📢 «У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх підприємств деякими державами, компанія оголошує про свій намір продати свої міжнародні активи. Розгляд пропозицій від потенційних покупців розпочато», — зазначили у Лукойлі.

У компанії уточнили, що продаж активів здійснюватиметься в межах ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. За необхідності Лукойл має намір звернутися щодо продовження терміну дії ліцензії, аби забезпечити безперебійну роботу міжнародних підрозділів до завершення угод.

Лукойл традиційно працює у сфері розвідки, видобутку, переробки, маркетингу та дистрибуції нафти й газу як на росії, так і за її межами. Компанія має розгалужену мережу дочірніх підприємств у Європі, на Близькому Сході та в Азії.

Нагадаємо, 22 жовтня США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів Роснєфть і Лукойл. Нові обмеження забороняють будь-які фінансові операції та транзакції з підсанкційними компаніями, а також з усіма їх дочірніми структурами.

Після оголошення про санкції акції Роснєфті та Лукойлу різко впали на московській біржі. Відразу виникло занепокоєння інвесторів і суттєво знизило капіталізацію компаній.

☝️ Експерти зазначають, що такий крок може стати початком масового виходу російських енергетичних корпорацій із закордонних ринків. Американські санкції дедалі більше обмежують їхню міжнародну діяльність.

