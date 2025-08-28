Як громади Сіверськодонецького району підтримують військових, ветеранів і родини загиблих

Майже 29 мільйонів гривень у 2025 році виплачено військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх родин громадами Сіверськодонецького району. Соціальний захист ветеранів залишається одним із головних напрямів роботи місцевих органів влади. Йдеться не лише про фінансову допомогу, а й про підтримку у поверненні до цивільного життя, психологічну реабілітацію та сприяння у працевлаштуванні. Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в четвер, 28 серпня.

📢 «Для мене є очевидним необхідність взаємодії на всіх ланках реалізації ветеранської політики. Ми маємо забезпечувати належний рівень підтримки ветеранів за усіма напрямами життєдіяльності. Особливо це стосується людей з подвійним статусом – учасники бойових дій та внутрішньо переміщені особи», – наголосив голова Сіверськодонецької РДА Роман Власенко.

У районі поступово формується ефективна система підтримки Захисників. Уже впроваджено проєкт із забезпечення діяльності фахівців, які супроводжують ветеранів війни та демобілізованих осіб. Їхнє завдання – допомогти колишнім військовим інтегруватися в громаду, отримати всі належні послуги та пільги. Станом на серпень 2025 року відповідні фахівці працюють у Кремінській, Рубіжанській, Гірській та Лисичанській громадах. Решта громад планує створити подібні посади до кінця року.

Крім того, в структурі Сіверськодонецької районної адміністрації діє відділ з питань ветеранської політики. Він займається координацією реалізації державних програм, допомогою у вирішенні соціальних і правових питань, співпрацею з ветеранськими організаціями.

Важливим елементом підтримки є доступ до психологічної, медичної та юридичної допомоги. Вона надається у ветеранських просторах, гуманітарних хабах, центрах життєстійкості. Тут організовують тренінги, арттерапію, групові заняття з ментального здоров’я. Через ЦНАПи ветерани та їхні родини можуть подати заяви на місцеві програми, отримати документи з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

📊 У 2025 році шість міських громад району реалізували комплексні програми підтримки військових, ветеранів, поранених, родин загиблих, мобілізованих та полонених. Загальна сума допомоги сягнула 28,72 млн грн. Найбільші обсяги коштів виділили Сіверськодонецька громада – 8,09 млн грн, Рубіжанська – 6,72 млн грн та Лисичанська – 5,08 млн грн. Також допомогу надали Гірська (3,42 млн грн), Попаснянська (3,73 млн грн) і Кремінська громади (1,66 млн грн).

Програми охоплюють широкий спектр заходів: одноразові виплати, фінансування лікування і реабілітації, підтримку родин загиблих, допомогу ветеранам у відкритті власної справи.

Особливе значення має доступ до якісних медичних послуг.

Так, у релокованій Рубіжанській центральній міській лікарні створено мультидисциплінарну команду для реабілітації військових і цивільних. Заклад співпрацює з Національною службою здоров’я за пакетом №54 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах».

☝️ Серед основних напрямів:

кардіо-респіраторна та неврологічна реабілітація,

відновлення після травм та порушень опорно-рухового апарату.

Окрему увагу приділяють психологічній підтримці. Лише за сім місяців 2025 року амбулаторні реабілітаційні послуги отримали 667 пацієнтів.

Ветерани району також залучаються до національно-патріотичного виховання молоді. Це сприяє формуванню зв’язку між поколіннями та переданню досвіду захисту держави.

Таким чином, громади Сіверськодонецького району поступово вибудовують багаторівневу систему підтримки військових і ветеранів, поєднуючи фінансову допомогу, медичну та психологічну реабілітацію, юридичний супровід і соціальну адаптацію.

