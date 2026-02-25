Луганщина виділила 68,27 млн грн на підтримку Сил оборони

Рада оборони Луганської області підтримала пропозиції робочої групи «Прозорість та підзвітність» щодо виділення субвенції з місцевого бюджету на закупівлю БпЛА, спеціальної техніки, транспортних засобів і запасних частин до них для потреб підрозділів Сил оборони на загальну суму 68,27 млн грн. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА.

✅ Загалом було розглянуто 14 заявок від військових підрозділів, із яких до фінансування затвердили дев’ять.

☝️ Зокрема, погоджено запити на закупівлю безпілотників різних типів:

для 18-ї Слов’янської бригади НГУ — майже 10,0 млн грн;

для 10-го армійського корпусу — 3,3 млн грн;

для 3-го окремого полку ССО Центру спеціального призначення «Схід» — 6,2 млн грн;

для 10-го мобільного прикордонного загону — майже 10,0 млн грн.

Крім того, схвалено фінансування на придбання транспортних засобів та БпЛА для 11-го армійського корпусу — понад 3,4 млн грн, а також для 24-го окремого штурмового полку «Айдар» — 15,4 млн грн.

Окремо передбачено:

10,5 млн грн — на закупівлю систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для Головного управління Національної поліції в Луганській області;

5,7 млн грн — на відновлювальний і поточний ремонт та технічне обслуговування службового транспорту для 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

📢 «Громади Луганщини залишаються серед лідерів за підтримкою Сил Оборони. Це вже другий транш у поточному році. За два місяці виділено 134.59 млн грн», — зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.