Луганщина посилює боротьбу з наркозлочинністю серед молоді

Правоохоронні органи та керівництво Луганської обласної державної адміністрації узгодили подальші кроки щодо посилення профілактики злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. Відповідне рішення ухвалили під час робочої наради, що відбулася за участі керівників профільних підрозділів Головного управління Національної поліції в Луганській області та представників структурних підрозділів ОДА.

У заході взяли участь керівники Управління боротьби з наркозлочинністю та Управління превентивної діяльності, які разом із представниками обласної влади визначили алгоритм подальшої міжвідомчої взаємодії.

Як повідомив перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Олексій Смирнов, ключовим напрямом стане посилення профілактичної роботи, особливо серед молоді.

«Нами був визначений подальший алгоритм взаємодії у сфері профілактики злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. Окрема увага була приділена роботі з молоддю. Так, майже вся територія регіону окупована росією, а наші заклади освіти, у переважній більшості, працюють в онлайн-режимі. Тому ухвалили рішення зробити акцент на проведенні відповідних онлайн-заходів серед наших дітей і молоді», – зазначив він.

З огляду на те що більшість навчальних закладів області функціонують дистанційно, профілактичні ініціативи також відбуватимуться в онлайн-форматі. Йдеться про інформаційні зустрічі, роз’яснювальні кампанії та тематичні заходи, під час яких молоді розповідатимуть про юридичні наслідки правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів.

Зокрема, учням та студентам доводитиметься інформація про кримінальну відповідальність за зберігання, виготовлення та збут наркотиків. Окремий акцент робитиметься на ризиках для здоров’я та соціальних наслідках вживання заборонених речовин.

В обласній адміністрації наголошують, що профілактика залишається одним із ключових інструментів протидії наркозлочинності, особливо в умовах воєнного часу та релокації населення. Узгоджений формат взаємодії між правоохоронними органами та органами влади покликаний зробити цю роботу більш системною та адресною.