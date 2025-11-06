Луганщина долучилась до Національного форуму «Жінки. Мир. Безпека»

У Києві розпочав роботу Національний форум «Від уроків до дій: реалізація порядку денного «Жінки. Мир. Безпека в Україні». Він став головним майданчиком для обговорення результатів та подальших кроків у межах однойменної резолюції Ради Безпеки ООН №1325. Делегацію від Луганської області очолила заступниця голови обласної військової адміністрації Катерина Безгинська. Про це повідомила Луганська ОВА у четвер, 6 листопада.

Метою Форуму є підбиття підсумків і визначення основних досягнень у реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» (2021–2025). А також врахування здобутого досвіду для підготовки нового етапу — Національного плану дій 1325 (2026–2030).

📢 «В Україні вже понад дев’ять років реалізується Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”. Завдяки його імплементації було зміцнено партнерство між органами державної влади, інститутами громадянського суспільства та міжнародними організаціями, започатковано розробку і впровадження обласних планів дій та створено регіональні коаліції 1325, зокрема й коаліцію “Луганщина: жінки, мир, безпека”. Це сприяло поглибленню процесу локалізації порядку денного “Жінки, мир, безпека”», – зазначила Катерина Безгинська.

☝️ Завершення чинного етапу реалізації Плану (2021–2025) відкриває можливість узагальнити напрацьований досвід. До того ж з’являється можливість виокремити успішні практики та окреслити ключові напрями роботи на наступне п’ятиріччя.

Під час дискусій йшлося про роль жінок у реагуванні на надзвичайні ситуації, наданні психологічної підтримки постраждалим, формуванні безпечних громад і налагодженні взаємодії між силовими структурами та громадським сектором.

Учасники Форуму підкреслили, що рівність і активна участь жінок у системі безпеки є не лише питанням справедливості, а й запорукою стійкості держави у воєнний час. Залучення жінок до ухвалення рішень у сфері безпеки, оборони й відновлення територій сприяє підвищенню ефективності державної політики.

📢 «Порядок денний “Жінки. Мир. Безпека” реалізується відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН №1325 і є важливою складовою державної політики України у сфері миру, стабільності та прав людини», — наголосили організатори заходу.

✅ До роботи Форуму долучилися Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, представники Українського Жіночого Фонду, регіональних коаліцій 1325, а також міжнародних і громадських організацій.

Захід став черговим кроком у зміцненні національної системи впровадження принципів Резолюції ООН 1325. Вона також спрямована на забезпечення участі жінок у процесах миру, відновлення та розвитку України.

