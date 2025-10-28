У Києві відбулася зустріч влади та громадськості Луганщини щодо підвищення взаємодії

27 жовтня у Києві відбулася важлива зустріч між представниками місцевої влади та громадськості Луганщини. Захід організовано в межах реалізації регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2022–2026 роки. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Під час зустрічі учасники обмінялися практичним досвідом щодо того, як військові адміністрації можуть ефективно коригувати свою діяльність під впливом сучасних подій і соціально-економічних змін. Головною темою обговорення стало питання — як влада може адаптуватися до нових реалій і зберегти продуктивний діалог із громадянами.

Представники громадських організацій наголосили на необхідності розширення співпраці з органами влади, щоб посилити участь населення у вирішенні спільних завдань. Особливу увагу приділили питанню залучення потенціалу громадських об’єднань, що може сприяти сталому розвитку територій.

📢 «Це демонструє значний відсоток залученості громадськості в процес комунікації із владою, з іншого – спостерігається певна перевага звітності над процесом діалогу», — зазначила Ірина Гайдучик, членкиня всеукраїнської громадської спілки «Асоціація самоорганізації населення».

Під час свого виступу вона представила результати моніторингу взаємодії обласної влади з громадянським суспільством. На основі аналізу понад 3,3 тисячі публікацій з офіційних сайтів Луганської та Донецької обласних адміністрацій, дослідники відібрали 814 прикладів успішного співробітництва влади та громадськості.

Згідно з наведеними даними, структура взаємодії виглядає так:

– 47,5% матеріалів стосуються публічної звітності та прозорості;

– 23,3% — розгляду звернень громадян і електронних петицій;

– 20,8% — роботи з дорадчими органами;

– 4,3% — консультацій із громадськістю;

– 4,1% — спільних ініціатив між владою та громадськими структурами.

Це, з одного боку, на думку Ірини Гайдучик, демонструє значний відсоток залученості громадськості в процес комунікації із владою. З іншого – спостерігається певна перевага звітності над процесом діалогу.

Серед місцевих військових адміністрацій найінформативнішими громадськими дослідниками визнано сайти Сіверськодонецької, Шульгинської, Міловської та Щастинської громад.

Спікерами заходу стали директор програми «Демократія і належне врядування» міжнародного фонду «Відродження» Олексій Орловський, голова ГО «Громадська ініціатива Луганщини» Тетяна Кіріллова, голова ГО «Асоціація «Відродження та розвиток» Олена Головкіна, членкиня всеукраїнської громадської спілки «Асоціація самоорганізації населення» Ірина Гайдучик. А також представники військових адміністрацій населених пунктів області — Ірина Болткова та Микола Ханатов.

Захід із промовистою назвою «Влада та громада: переусвідомлення спільної місії у контексті зміни викликів та завдань для Луганської та Донецької областей» ініційовано Луганською ОВА спільно з громадським об’єднанням «Громадська ініціатива Луганщини». Реалізацію зустрічі підтримав міжнародний фонд «Відродження».

Подія проходила в межах проєкту «Залучення громадськості сходу до відновлення своїх громад: II фаза». Він має на меті посилити участь мешканців постраждалих регіонів у процесі відбудови та оновлення громад.

1 з 3

👉 Також нагадаємо, що голова Луганської ОВА Олексій Харченко взяв участь у Регіональному форумі «Реагування на шкоду, завдану війною: побудова партнерства прифронтових громад». Захід відбувся 23–24 жовтня в Києві.