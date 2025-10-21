Вівторок, 21 Жовтня, 2025
Луганчани були відзначені державними нагородами

Четверо мешканців Луганщини були відзначені державними нагородами за видатні заслуги перед Україною та самовіддану працю в умовах війни. Про це у вівторок, 21 жовтня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Церемонія нагородження відбулася за участю очільника Луганщини Олексія Харченка, який особисто передав відзнаки і висловив слова вдячності.

📢 «Це про те, що держава бачить і цінує! Це наша загальна вдячність за ваш щоденний подвиг», – звернувся Олексій Харченко до учасників церемонії.

✅ Високим державним визнанням — почесним званням «Заслужений лікар України» — відзначено Інну Риндіну, лікаря медицини невідкладних станів Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Її професіоналізм, самовідданість і багаторічна робота у сфері екстреної медицини стали прикладом для колег у регіоні.

✅ Водночас відзнаку Президента України «За оборону України» отримали:

  • Ірина Болткова – начальник Міловської селищної військової адміністрації (МВА);
  • Світлана Бородіна – завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату Луганської обласної державної адміністрації.

☝️Обидві відзначені за сприяння у забезпеченні завдань, пов’язаних із виконанням заходів оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією росії проти України.

✅ Крім того, медаллю «За працю і звитягу» нагороджено Романа Гетьмана, начальника служби каналізаційного господарства КСП «Лисичанськводоканал». Нагорода вручена за сумлінне виконання службових обов’язків, які пов’язані з ризиком для життя, та за невтомну працю задля підтримки стабільної роботи критичної інфраструктури регіону.

За словами представників обласної адміністрації, відзначення жителів Луганщини є підтвердженням того, що навіть в умовах постійної небезпеки українські фахівці демонструють мужність, професіоналізм і стійкість. Нагороди — це не лише подяка держави, а й символ єдності суспільства у боротьбі за незалежність і Мир.

👉 Також нагадаємо, що Ще 16 військових отримали Знак пошани «Захиснику Луганщини».

