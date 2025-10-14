Вівторок, 14 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

16 військових відзначено Знаком пошани «Захиснику Луганщини»

Денис Молотов
Денис Молотов
16 військових відзначено Знаком пошани «Захиснику Луганщини»

Ще 16 військових отримали Знак пошани «Захиснику Луганщини». Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації (ОВА). Було зазначено, що нагороди вручили за проявлену мужність, стійкість і самовіддану службу під час виконання бойових завдань з оборони України.

В ОВА підкреслили, що нагороджені військові проявили відвагу і професіоналізм у ході виконання операцій, спрямованих на забезпечення національної безпеки та оборони. А також під час стримування збройної агресії російської федерації.

📢 «До нас звернулося командування 11-го армійського корпусу щодо нагородження 16 оборонців, які стримують ворога на лінії фронту. Ми вдячні їм та кожному українському військовослужбовцю. Вони боронять Україну на півночі, сході і півдні, даючи нам можливість жити, навчати дітей, працювати в безпеці», — зазначив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

У повідомленні додали, що вручення Знака пошани «Захиснику Луганщини» є не лише символом вдячності, а й визнанням тих, хто нині тримає оборону регіону. За словами представників адміністрації, кожна така відзнака — це знак пошани всім, хто продовжує боротьбу за свободу України.

☝️ Також нагадаємо, що Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомляла про передачу оптоволоконних безпілотників «Хижак» чотирьом підрозділам ЗСУ.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Час грає на користь України та виснажує економіку росії – Каллас

ВАЖЛИВО

Запчастини до мотоблока

СУСПІЛЬСТВО

Дональд Трамп очікує на переговори між Україною та росією

ВАЖЛИВО

ЄС підготує план щодо імпорту російських енергоносіїв – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Фейк: Українські військові «спалюють заражених сказом тварин» у будинках жителів Херсонщини – фото

СТОПФЕЙК

До суду скеровано справу колаборантів, які очолювали «мінтранс лнр»

КРИМІНАЛ

160 бойових зіткнень за добу: у Генштабі розповіли, де найгарячіше на фронті

ПОДІЇ

На фронті відбулося 154 бойові зіткнення, окупанти застосували 3 535 дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Понад 80 тисяч зниклих безвісти: Лубінець описав масштаби російських злочинів проти українців

ПОДІЇ

Військові у М’янми вбили протестувальників

ПОДІЇ

Незаконна мобілізація на Львівщині: під суд піде очільник ТЦК

КРИМІНАЛ

PURL: більше країн-партнерів для посилення ППО

ПОЛІТИКА

Понад 60% газовидобутку України зруйновано після атак рф — Bloomberg

ВАЖЛИВО

Чверть боїв – на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Окупанти почали застосовувати «Шахеди» з онлайн-керуванням

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"