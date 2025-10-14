16 військових відзначено Знаком пошани «Захиснику Луганщини»

Ще 16 військових отримали Знак пошани «Захиснику Луганщини». Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації (ОВА). Було зазначено, що нагороди вручили за проявлену мужність, стійкість і самовіддану службу під час виконання бойових завдань з оборони України.

В ОВА підкреслили, що нагороджені військові проявили відвагу і професіоналізм у ході виконання операцій, спрямованих на забезпечення національної безпеки та оборони. А також під час стримування збройної агресії російської федерації.

📢 «До нас звернулося командування 11-го армійського корпусу щодо нагородження 16 оборонців, які стримують ворога на лінії фронту. Ми вдячні їм та кожному українському військовослужбовцю. Вони боронять Україну на півночі, сході і півдні, даючи нам можливість жити, навчати дітей, працювати в безпеці», — зазначив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

У повідомленні додали, що вручення Знака пошани «Захиснику Луганщини» є не лише символом вдячності, а й визнанням тих, хто нині тримає оборону регіону. За словами представників адміністрації, кожна така відзнака — це знак пошани всім, хто продовжує боротьбу за свободу України.

☝️ Також нагадаємо, що Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомляла про передачу оптоволоконних безпілотників «Хижак» чотирьом підрозділам ЗСУ.