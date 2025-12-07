Літак рф скинув авіабомбу на електропідстанцію в Бєлгороді

Увечері 6 грудня в районі електропідстанції на території Східного округу Бєлгорода пролунав потужний вибух. За даними місцевих Telegram-каналів, інцидент спричинив російський бойовий літак, який скинув авіабомбу на підстанцію, внаслідок чого значна частина міста та прилеглі населені пункти залишилися без електропостачання. Про це також повідомили інформаційні Телеграм-канали.

Очевидці повідомляли, що перед вибухом у Бєлгороді не оголошували повітряну тривогу, а попереджень про загрозу з боку безпілотників не було.

Місцеві мешканці стверджують, що незадовго до інциденту чули характерний гул літака, який рухався у напрямку кордону. Після удару російська авіабомба утворила глибоку воронку поблизу об’єкта енергетичної інфраструктури, а на місці випадку працюють аварійні служби.

За підрахунками російських джерел, це вже не менше 133 авіабомб, які російські винищувачі скинули на власні прикордонні території, що перебувають під контролем рф, від початку року.

Пізніше губернатор Бєлгородської області підтвердив відключення електрики, однак пояснив інцидент традиційним формулюванням про «приліт невстановленого боєприпасу». За його словами, внаслідок вибуху отримала поранення одна людина. Крім того, пошкоджено вантажний автомобіль, а у двох приватних будинках вибило вікна.

