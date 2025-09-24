ГУР України зламало сервери окупаційної влади Криму та здобуло понад 100 Тб даних

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України повторно отримали повний доступ до серверів Криму та всіх комп’ютерів, які належать окупаційній владі півострова. Про це повідомило агентство «Укрінформ», посилаючись на джерело в українській військовій розвідці.

У результаті проникнення в систему спеціалісти отримали понад 100 терабайтів розвідувальних матеріалів. До них увійшло службове листування так званого «главы Крыма» сергія аксьонова, документи та листування між міністерствами і службами окупаційного «уряду Криму».

Серед вилучених даних є значна кількість матеріалів, що стосуються незаконного переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Розвідники отримали списки неповнолітніх, яких вивезли до Криму та рф. У цих документах містяться анкетні відомості дітей, інформація про опікунів та адреси їхнього проживання чи навчання.

Ці відомості вже передані правоохоронним органам України для розслідування воєнних злочинів, пов’язаних із викраденням та депортацією українських дітей.

Також отримано об’ємний масив інформації про перебіг війни проти України. Зокрема, розвідка здобула списки військовослужбовців рф із персональними анкетними даними та контактами родичів, а також переліки загиблих і ув’язнених. Серед документів — рішення окупаційної влади про виплату так званих «гробових», а також заяви учасників бойових дій з проханням виділити їм земельні ділянки на території Криму.

Крім цього, окремі файли зі службового листування між кримськими «міністерствами» і протоколи численних нарад підтвердили наявність серйозного дефіциту паливно-мастильних матеріалів. Це стало наслідком ударів по російських нафтопереробних заводах, що спричинило перебої у забезпеченні півострова.

☝️ Нагадаємо, що в липні кіберфахівці ГУР успішно провели операцію, в ході якої було знищено сервери окупаційної адміністрації в Криму. Тоді масштабна DDoS-атака паралізувала роботу інформаційних систем і мережевої інфраструктури на півострові, зробивши їх фактично недоступними.

👉 Також раніше бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок дій спецпідрозділу ГУР було уражено три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також сучасну та дороговартісну радіолокаційну станцію 55Ж6У Небо-У.