Середа, 24 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

ГУР України зламало сервери окупаційної влади Криму та здобуло понад 100 Тб даних

Денис Молотов
Денис Молотов
ГУР України зламало сервери окупаційної влади Криму та здобуло понад 100 Тб даних

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України повторно отримали повний доступ до серверів Криму та всіх комп’ютерів, які належать окупаційній владі півострова. Про це повідомило агентство «Укрінформ», посилаючись на джерело в українській військовій розвідці.

У результаті проникнення в систему спеціалісти отримали понад 100 терабайтів розвідувальних матеріалів. До них увійшло службове листування так званого «главы Крыма» сергія аксьонова, документи та листування між міністерствами і службами окупаційного «уряду Криму».

Серед вилучених даних є значна кількість матеріалів, що стосуються незаконного переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Розвідники отримали списки неповнолітніх, яких вивезли до Криму та рф. У цих документах містяться анкетні відомості дітей, інформація про опікунів та адреси їхнього проживання чи навчання.

Ці відомості вже передані правоохоронним органам України для розслідування воєнних злочинів, пов’язаних із викраденням та депортацією українських дітей.

Також отримано об’ємний масив інформації про перебіг війни проти України. Зокрема, розвідка здобула списки військовослужбовців рф із персональними анкетними даними та контактами родичів, а також переліки загиблих і ув’язнених. Серед документів — рішення окупаційної влади про виплату так званих «гробових», а також заяви учасників бойових дій з проханням виділити їм земельні ділянки на території Криму.

Крім цього, окремі файли зі службового листування між кримськими «міністерствами» і протоколи численних нарад підтвердили наявність серйозного дефіциту паливно-мастильних матеріалів. Це стало наслідком ударів по російських нафтопереробних заводах, що спричинило перебої у забезпеченні півострова.

☝️ Нагадаємо, що в липні кіберфахівці ГУР успішно провели операцію, в ході якої було знищено сервери окупаційної адміністрації в Криму. Тоді масштабна DDoS-атака паралізувала роботу інформаційних систем і мережевої інфраструктури на півострові, зробивши їх фактично недоступними.

👉 Також раніше бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок дій спецпідрозділу ГУР було уражено три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також сучасну та дороговартісну радіолокаційну станцію 55Ж6У Небо-У.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

В ООН кваліфікують дії російських військ в Україні як злочин проти людяності через вимушене переміщення населення

ПОДІЇ

Фейк: Дядько вбивці Чарлі Кірка співпрацював з «Азовом»

СТОПФЕЙК

Дрони СБУ та ССО зупинили перекачування нафти на росії

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 143 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2 тис. дронів-камікадзе

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 172 бойових зіткнення, окупанти залучили 1566 дронів-камікадзе

ВІЙНА

Пенсійна система на Полтавщині: як працює зараз і що змінить накопичувальна модель

СУСПІЛЬСТВО

Попаснянська громада забезпечила літній відпочинок для понад 380 дітей

ЛУГАНЩИНА

США та Китай обговорили припинення війни в Україні

ВАЖЛИВО

Понад третина боїв – на одному напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Європа занепокоєна скороченням безпекової допомоги від США

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 140 бойових зіткнень, ворог запустив 1925 дронів-камікадзе

ВІЙНА

На Запоріжжі загинули 18 офіцерів окупаційної армії рф

ВІЙНА

Трамп заявив, що путін підвів його у питанні миру в Україні

ВАЖЛИВО

Уламки російського дрона знову знайшли в Польщі

ПОДІЇ

В Україні посилять безпеку у школах: Рада ухвалила закон

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"