Китай запровадив санкції проти компаній і громадян США

Санкції Китаю проти США були офіційно оголошені Міністерством закордонних справ КНР у п’ятницю, 26 грудня, у відповідь на постачання американського озброєння Тайваню. Про це повідомляє Reuters.

☝️ Під обмеження потрапили десять фізичних осіб та 20 американських оборонних компаній. Серед них — підрозділ корпорації Boeing у Сент-Луїсі, а також Northrop Grumman Systems Corporation і L3Harris Maritime Services.

У МЗС Китаю заявили, що санкції передбачають замороження активів компаній та осіб на території КНР, а також заборону для китайських громадян і організацій вести з ними будь-яку ділову діяльність.

Рішення Пекіна стало прямою реакцією на оголошений минулого тижня пакет військової допомоги США Тайваню на суму $11,1 млрд. Він став найбільшим в історії американських постачань озброєння острову.

📢 У заяві китайського зовнішньополітичного відомства наголошується, що тайванське питання є «ядром корінних інтересів Китаю» та «першою червоною лінією», яку не можна перетинати у китайсько-американських відносинах.

☝️ У Пекіні попередили, що будь-які «провокаційні дії» щодо Тайваню отримають «жорстку відповідь». КНР закликали Сполучені Штати припинити «небезпечні спроби» озброювати острів.

Нагадаємо, у листопаді США відновили постачання зброї Тайваню, зокрема винищувачів та авіаційних комплектуючих, на суму $330 млн.

👉 Також відомо, що КНР розглядає незалежність Тайваню як виклик міжнародному правопорядку, що сформувався після Другої світової війни. Китай також запевняє у неминучості «возз’єднання» острова з материком.