П’ятниця, 26 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Китай запровадив санкції проти компаній і громадян США

Денис Молотов
Китай запровадив санкції проти компаній і громадян США
Ілюстративне фото

Санкції Китаю проти США були офіційно оголошені Міністерством закордонних справ КНР у п’ятницю, 26 грудня, у відповідь на постачання американського озброєння Тайваню. Про це повідомляє Reuters.

☝️ Під обмеження потрапили десять фізичних осіб та 20 американських оборонних компаній. Серед них — підрозділ корпорації Boeing у Сент-Луїсі, а також Northrop Grumman Systems Corporation і L3Harris Maritime Services.

У МЗС Китаю заявили, що санкції передбачають замороження активів компаній та осіб на території КНР, а також заборону для китайських громадян і організацій вести з ними будь-яку ділову діяльність.

Рішення Пекіна стало прямою реакцією на оголошений минулого тижня пакет військової допомоги США Тайваню на суму $11,1 млрд. Він став найбільшим в історії американських постачань озброєння острову.

📢 У заяві китайського зовнішньополітичного відомства наголошується, що тайванське питання є «ядром корінних інтересів Китаю» та «першою червоною лінією», яку не можна перетинати у китайсько-американських відносинах.

☝️ У Пекіні попередили, що будь-які «провокаційні дії» щодо Тайваню отримають «жорстку відповідь». КНР закликали Сполучені Штати припинити «небезпечні спроби» озброювати острів.

Нагадаємо, у листопаді США відновили постачання зброї Тайваню, зокрема винищувачів та авіаційних комплектуючих, на суму $330 млн.

👉 Також відомо, що КНР розглядає незалежність Тайваню як виклик міжнародному правопорядку, що сформувався після Другої світової війни. Китай також запевняє у неминучості «возз’єднання» острова з материком.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Німеччині звинуватили AfD у зборі даних на користь спецслужб рф

ПОЛІТИКА

На військовому аеродромі знищено два російські винищувачі

ВАЖЛИВО

151 бій на фронті, найбільше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Фейк: ЄС більше року використовує заморожені російські активи — Bellingcat

СТОПФЕЙК

Стан енергетики після атаки рф: знеструмлено три області

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті сьогодні суттєво зросла: на Покровському напрямку відбили вже 50 ворожих атак

ПОДІЇ

У Німеччині судять українців, яких підозрюють у диверсіях на користь росії

КРИМІНАЛ

Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів – енергетики

ПОДІЇ

ВПО з ТОТ або нова категорія безхатьків у власній країні

ВАЖЛИВО

У Туреччині заявили про три інциденти з дронами за п’ять днів

ВАЖЛИВО

Зеленський заявив про компроміси щодо територій України

ВАЖЛИВО

На фронті 223 бої, найгарячіше – на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються понад 34 тисячі цивільних

ВІЙНА

Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією

ПОДІЇ

На росії не платять зарплати – розвідка

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ