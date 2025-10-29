Середа, 29 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Китай скорочує постачання комплектуючих для українських дронів

Денис Молотов
Денис Молотов
Китай скорочує постачання комплектуючих для українських дронів

Китай поступово скорочує постачання комплектуючих для українського виробництва дронів, обмежуючи продаж не лише Україні, а і її союзникам. Про це повідомляє німецьке видання Ntv.de у вівторок, 28 жовтня, з посиланням на джерела у військово-промисловому секторі.

За даними журналістів, Пекін не лише зменшує експорт необхідних деталей, а й активно блокує спроби українських компаній отримати електронні компоненти через дружні держави, серед яких Латвія, Литва та Польща.

📢 «Зараз китайський уряд навіть забороняє постачання цих компонентів у зазначені країни, бо знає, що вони зрештою потрапляють до нас в Україну», – пояснив Юрій Ломіковський у розмові з ntv.de та іншими європейськими ЗМІ у Львові.

ℹ️ Юрій Ломіковський — співзасновник оборонної мережі Iron, що об’єднує українські та міжнародні компанії.

Він переконаний, що Пекін свідомо обмежує постачання комплектуючих, намагаючись «перекрити кисень» українському виробництву безпілотників.

Такі дії болісно вдарили по вітчизняній дроновій галузі, створивши ризики для обороноздатності та успіх на фронті. Ключові елементи — двигуни, акумулятори та системи управління польотом — традиційно постачаються саме з Китаю.

За оцінками Ломіковського, загальний обсяг замовлень у секторі оборонних технологій сягає 35–40 мільярдів доларів, і наразі в галузі діє понад 800 компаній. Попри активне зростання ринку, близько 60% усіх деталей все ще імпортуються з Китаю.

📢 «Чому ми так залежимо від Китаю? Тому що він може постачати великі обсяги — і дешевше, ніж ми здатні виробляти самі або закуповувати у західних партнерів», – зазначив експерт.

Україна нині намагається налагодити поставки через посередників, зокрема американські компанії, що мають виробничі майданчики у Європі. Однак, як наголошує Ломіковський, головним стратегічним завданням має стати локалізація виробництва всередині України.

📢 «Щоб створити повноцінне виробництво, яке зможе конкурувати з Китаєм за ефективністю та ціною, потрібні більші інвестиції ЄС і спільні проєкти», – підкреслив він.

Експерт також закликав Брюссель підтримувати наукові розробки та стартапи, адже саме вони формують основу для технологічної самостійності. На його думку, європейський оборонний ринок нині контролюється кількома великими корпораціями, що гальмує розвиток інновацій.

Цікаво, що у жовтні стало відомо: Китай припинив постачати росії високоточні верстати. Експортні обмеження щодо цього обладнання збіглися з різким скороченням товарообігу між Пекіном і москвою.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила

ПОДІЇ

Репатрійовано тіла 1000 українських Захисників — КШППВ

ВАЖЛИВО

Труханов та чиновники Одеси отримали підозру – прокуратура

ВАЖЛИВО

Підтоплено армію окупантів: у Бєлгородському водосховищі стрімко падає рівень води

ВІЙНА

На Дніпропетровщині засуджено злочинця за розбещення власних дітей

КРИМІНАЛ

Фейк: Міністр енергетики України заявив, що «чим менше у нас електростанцій, тим простіше їх захистити»

СТОПФЕЙК

ЦВК зареєструвала нового депутата від партії «Слуга народу»

ВЛАДА

Зеленський анонсував план припинення вогню

ВАЖЛИВО

На Запоріжжі знищено потяг росіян із військовим вантажем

ВАЖЛИВО

Трамп планує створити «Золотий флот» — нове покоління бойових кораблів

ПОДІЇ

Хімічні реактиви для лабораторій – важлива основа точних досліджень

СУСПІЛЬСТВО

На фронті – 120 боїв, уражено російський пункт управління: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Аварія на Кіровоградщині: автобус ТЦК виїхав на червоне світло

КРИМІНАЛ

Saab планує виробництво винищувачів Gripen в Україні

ВАЖЛИВО

Засланець путіна заявив про «наближення» до вирішення війни з Україною

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"