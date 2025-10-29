Китай скорочує постачання комплектуючих для українських дронів

Китай поступово скорочує постачання комплектуючих для українського виробництва дронів, обмежуючи продаж не лише Україні, а і її союзникам. Про це повідомляє німецьке видання Ntv.de у вівторок, 28 жовтня, з посиланням на джерела у військово-промисловому секторі.

За даними журналістів, Пекін не лише зменшує експорт необхідних деталей, а й активно блокує спроби українських компаній отримати електронні компоненти через дружні держави, серед яких Латвія, Литва та Польща.

📢 «Зараз китайський уряд навіть забороняє постачання цих компонентів у зазначені країни, бо знає, що вони зрештою потрапляють до нас в Україну», – пояснив Юрій Ломіковський у розмові з ntv.de та іншими європейськими ЗМІ у Львові.

ℹ️ Юрій Ломіковський — співзасновник оборонної мережі Iron, що об’єднує українські та міжнародні компанії.

Він переконаний, що Пекін свідомо обмежує постачання комплектуючих, намагаючись «перекрити кисень» українському виробництву безпілотників.

Такі дії болісно вдарили по вітчизняній дроновій галузі, створивши ризики для обороноздатності та успіх на фронті. Ключові елементи — двигуни, акумулятори та системи управління польотом — традиційно постачаються саме з Китаю.

За оцінками Ломіковського, загальний обсяг замовлень у секторі оборонних технологій сягає 35–40 мільярдів доларів, і наразі в галузі діє понад 800 компаній. Попри активне зростання ринку, близько 60% усіх деталей все ще імпортуються з Китаю.

📢 «Чому ми так залежимо від Китаю? Тому що він може постачати великі обсяги — і дешевше, ніж ми здатні виробляти самі або закуповувати у західних партнерів», – зазначив експерт.

Україна нині намагається налагодити поставки через посередників, зокрема американські компанії, що мають виробничі майданчики у Європі. Однак, як наголошує Ломіковський, головним стратегічним завданням має стати локалізація виробництва всередині України.

📢 «Щоб створити повноцінне виробництво, яке зможе конкурувати з Китаєм за ефективністю та ціною, потрібні більші інвестиції ЄС і спільні проєкти», – підкреслив він.

Експерт також закликав Брюссель підтримувати наукові розробки та стартапи, адже саме вони формують основу для технологічної самостійності. На його думку, європейський оборонний ринок нині контролюється кількома великими корпораціями, що гальмує розвиток інновацій.

Цікаво, що у жовтні стало відомо: Китай припинив постачати росії високоточні верстати. Експортні обмеження щодо цього обладнання збіглися з різким скороченням товарообігу між Пекіном і москвою.