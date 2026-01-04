Китай різко засудив силові дії США проти Венесуели

Китай заявив про шок і рішуче засудження відвертого застосування сили Сполученими Штатами Америки проти Венесуели та її президента. Про це йдеться в офіційній заяві речника Міністерства закордонних справ КНР.

У Пекіні наголосили, що дії американської сторони порушують міжнародне право, посягають на суверенітет Венесуели та створюють серйозну загрозу миру і безпеці в Латинській Америці та Карибському басейні.

📢 «Ми закликаємо Сполучені Штати дотримуватися міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН. А також припинити посягання на суверенітет і безпеку інших країн. Китай закликає США забезпечити особисту безпеку президента Мадуро та його дружини, негайно звільнити президента Мадуро та його дружину, припинити спроби підірвати венесуельський режим та врегулювати це питання шляхом діалогу та переговорів», — зазначили в МЗС КНР.

☝️ У китайському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що силові сценарії лише поглиблюють міжнародну напруженість і не сприяють політичному врегулюванню криз.

Нагадаємо, росія також засудила військову операцію Сполучених Штатів проти Венесуели та висловила «глибоку стурбованість» розвитком подій.

➡️ Як повідомлялося раніше, у ніч проти 3 січня США завдали серії ударів по столиці Венесуели — Каракасу, де в різних районах лунали вибухи. Згодом президент США Дональд Трамп заявив про успішне проведення масштабної операції. Він також повідомив, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.