Критика та спільна заява ЄС щодо «мирного плану» США

Європейські лідери оприлюднили спільну заяву щодо американського «мирного плану», спрямованого на завершення війни між росією та Україною, наголосивши, що документ потребує подальшого доопрацювання. У поширеному Європейською радою зверненні від 22 листопада політики зазначили, що окремі положення пропозицій США можуть створювати додаткові ризики для безпеки Києва.

📢 У заяві вказано, що початковий варіант плану, який включає 28 пунктів, «містить важливі елементи, які будуть необхідними для досягнення справедливого і тривалого миру».

Водночас лідери підкреслили, що документ має слугувати передусім основою для подальшого доопрацювання:

📢 «Тому ми вважаємо, що цей проєкт є основою, яка потребує додаткової роботи. Ми готові долучитися, щоб забезпечити сталість майбутнього миру».

☝️ Європейські керівники наголосили, що залишаються відданими принципу незмінності державних кордонів силовим шляхом. Окреме занепокоєння викликали положення, які передбачають можливі обмеження для Збройних сил України, що, на думку підписантів, може зробити країну більш вразливою до наступних атак з боку росії.

Питання майбутнього членства України в ЄС та НАТО у заяві також було згадано. Лідери наголосили, що реалізація цих кроків і надалі залежатиме від узгоджених рішень усіх держав-членів відповідних союзів. Раніше президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна не зможе приєднатися до НАТО.

☝️ У документі також підтверджено незмінну підтримку України у її боротьбі проти російської агресії. Країни-учасниці пообіцяли продовжити “тісну координацію” дій із Києвом та Сполученими Штатами найближчими днями.

✅ Підписи під спільною заявою

Під заявою стоять підписи голови Європейської Ради Антоніу Кошти, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єрів Великої Британії Кіра Стармера, Італії Джорджі Мелоні, Іспанії Педро Санчеса, Нідерландів Діка Схофа, Ірландії Міхала Мартіна, Норвегії Йонаса Гар Стере, а також президентів Франції Емманюеля Макрона та Фінляндії Александра Стубба. До них також долучилися прем’єр-міністри Канади Марк Карні та Японії Санае Такаїчі.

👉 Раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський затвердив список учасників української делегації. Вона долучиться до консультацій з міжнародними партнерами щодо завершення війни. Ці зустрічі стартують найближчими днями у Швейцарії.

Трамп заявив, що Україна має час до четверга, 27 листопада, щоб надати відповідь на запропонований Вашингтоном варіант «мирного плану».