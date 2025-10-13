Кремінська громада: ще 37 мешканців отримають фінансову допомогу

Ще 37 мешканців Кремінської громади отримають матеріальну допомогу на загальну суму 489 тисяч гривень. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА). Ці кошти спрямовані на підтримку жителів, які опинилися у складних життєвих обставинах.

📢 Найбільше фінансування цього разу виділено на лікування та оперативні втручання, а також для підтримки онкохворих кремінян. В адміністрації наголосили, що допомогу також отримають студенти, родини з дітьми – для покращення їхнього психічного та фізичного здоров’я, а також сім’ї першокласників, літні люди та домогосподарства, які потребують забезпечення твердим паливом на зимовий період.

☝️ Програма виплат, за словами представників ОВА, залишається одним із ключових напрямів підтримки місцевого населення. Вона реалізується на основі звернень громадян, які подають документи через офіційні канали та проходять перевірку відповідних служб.

Для оформлення матеріальної допомоги мешканцям Кремінської громади необхідно дотриматися кількох простих кроків:

зателефонувати для уточнення деталей за номером 📲 066 757 36 92 ;

; підготувати необхідний пакет документів ;

; відправити документи кур’єром для обробки за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9-а, кабінет 210 (контактний номер отримувача — 066 757 36 92). ⚠️ Доставка здійснюється коштом відправника.

Ініціатива допомагає жителям Кремінської громади долати наслідки війни, підтримуючи їх як фінансово, так і соціально. Завдяки регулярним виплатам, десятки родин отримують можливість лікуватися, навчатися та підготуватися до холодного сезону.

