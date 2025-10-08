Красноріченська громада надала допомогу ветеранам і родинам загиблих воїнів

Красноріченська громада продовжує активно реалізовувати програму підтримки ветеранів та родин загиблих українських Захисників. Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА), допомогу вже отримали 40 учасників бойових дій і четверо членів сімей полеглих воїнів.

У вересні 2025 року в межах Програми соціальної підтримки військовослужбовців Красноріченської селищної територіальної громади, які захищають Україну, їхніх родин і сімей загиблих (померлих) військових, виплати отримали семеро громадян. Зокрема, шестеро учасників бойових дій одержали допомогу на загальну суму 90 000 гривень. А один член родини загиблого Захисника — 20 000 гривень.

📢 В адміністрації зазначили, що від початку року матеріальну підтримку вже отримали 40 ветеранів і 4 члени сімей полеглих оборонців. Загальна сума виплат сягнула 680 000 гривень.

У зв’язку з повним виконанням одного із заходів програми у вересні було ухвалено рішення про збільшення обсягу фінансування. Це дасть змогу оперативно надавати допомогу ветеранам громади, які перебувають у скрутному становищі. Наразі загальний бюджет програми становить 995 000 гривень.

✅ Окрім того, цього року затверджено ще одну важливу ініціативу — Програму соціальної підтримки ветеранів війни з інвалідністю та військовослужбовців, які були звільнені з лав Збройних сил України за станом здоров’я.

Мета цієї програми — покращення медичного забезпечення, вирішення соціально-побутових проблем і створення гідних умов життя для Героїв, котрі через поранення або хворобу залишили службу. Її загальний бюджет становить 600 000 гривень.

☝️ У вересні в межах цієї програми ветеран з інвалідністю внаслідок війни отримав допомогу у розмірі 40 000 гривень.

Красноріченська громада наголошує, що підтримка ветеранів є не лише фінансовим інструментом, а й важливою частиною соціальної політики.

👉 Нагадаємо, що у 2025 році Кремінська громада також продовжує комплексну підтримку військовослужбовців, ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих Захисників України.