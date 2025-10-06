Понеділок, 6 Жовтня, 2025
Кремінська громада майже 6,5 млн гривень спрямувала на підтримку Захисників та ветеранів

Денис Молотов
Кремінська громада майже 6,5 млн гривень спрямувала на підтримку Захисників та ветеранів

У 2025 році Кремінська громада продовжує комплексну підтримку військовослужбовців, ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих Захисників України. Про це в понеділок, 6 жовтня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Програми допомоги реалізуються у межах ініціативи «Програма супроводу і взаємодії з ветеранами, військовослужбовцями та членами їх родин на 2025 рік», а також інших місцевих соціальних проєктів, спрямованих на підтримку оборонців.

📊 Станом на 1 жовтня поточного року 198 громадян отримали соціальну та матеріальну допомогу за основною програмою супроводу ветеранів на загальну суму 3 868 000 гривень.

Серед основних напрямів підтримки 👇:
  • виплати військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях (940 000 грн);
  • мобілізованим (440 000 грн);
  • сім’ям діючих оборонців (155 000 грн);
  • також допомога на перепоховання загиблих захисників (150 000 грн).

✅ Крім того, на реабілітацію та лікування поранених військових спрямовано 535 000 грн, на лікування тяжких онкологічних захворювань — 45 000 грн, сім’ям загиблих виплачено 140 000 грн, а звільненим із полону військовослужбовцям — 120 000 грн.

✅ Підтримку отримали й працівники Національної поліції зі статусом учасників бойових дій (170 000 грн), представники ДСНС (330 000 грн), особи з інвалідністю внаслідок війни (125 000 грн) та ветерани, звільнені з лав ЗСУ (80 000 грн).

☑️ Окремо допомогу отримали 52 родини військовослужбовців у межах «Програми надання матеріальної допомоги населенню» — загалом 425 000 грн.

🚸 У рамках «Програми оздоровлення та відпочинку дітей Кремінської громади на 2025 рік» фінансування отримали 36 дітей із родин військових, ветеранів та загиблих оборонців. Зокрема, 31 дитина оздоровлювалася у ЛОК «Дружба» на суму 618 450 грн. Ще 5 дітей відпочивали в ДОК «Гала Кемп» на суму 57 750 грн.

Кремінська громада підтримує й розвиток ветеранського підприємництва 👇

Передбачено одноразову фінансову допомогу до 150 000 грн на створення або розвиток власної справи. У вересні цього року така допомога у розмірі 136 339 грн була надана ветерану Кремінщини для відновлення бізнесу.

2 жовтня відбулося чергове засідання комісії з надання допомоги захисникам і членам їхніх родин. Було схвалено 74 нові заяви на загальну суму 1 363 000 грн.

ℹ️ Програми підтримки постійно розширюються, удосконалюються та адаптуються до нових потреб військових і цивільних, які постраждали від війни. Зокрема, нещодавно додано новий напрям — щомісячна матеріальна допомога на проживання військовослужбовцям та цивільним особам, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.

📌 Також повідомлялось, що Гірська міська територіальна громада Сіверськодонецького району продовжує системно підтримувати українських військових та їхні родини.

