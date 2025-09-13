Країни G7 готують нові санкції та тарифні обмеження проти росії

Міністри фінансів країн G7 посилюють тиск на кремль, обговорюючи санкції проти росії, замороження її активів та можливе введення нових тарифів. У той самий час, москва погрожує кроками у відповідь. Про це у суботу, 13 вересня, повідомило агентство Reuters.

За його даними, під час зустрічі учасники домовилися прискорити дискусії щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України. Крім того, обговорюються нові торгові обмеження, які можуть бути спрямовані проти держав, що, на думку Заходу, допомагають москві у війні.

Канадська сторона, яка нині головує у G7, наголосила на необхідності обговорити розміщення прибутків від заморожених активів як механізм довгострокової допомоги Києву. Серед пропозицій — запровадження додаткових мит та обмежень для компаній і держав, які співпрацюють з російською військовою кампанією.

☝️ Водночас російські представники називають заморожування активів «крадіжкою», підкреслюючи, що воно стосується не лише коштів окремих осіб, але й державних резервів. Глава МЗС росії сергій лалавров неодноразово заявляв, що у разі конфіскації, москва відповість симетричними діями. За повідомленнями, рф вже готує власні кроки у відповідь на санкційний тиск.

Європейський Союз тим часом продовжив дію санкцій проти росії ще на шість місяців — до 15 березня 2026 року. Вони поширюються на осіб, причетних до підриву територіальної цілісності України. Разом із тим, зі списку було вилучено одного фігуранта.

Також Японія представила новий пакет санкцій проти росії. Він охоплює не лише російські підприємства, а й організації з інших держав, включно з Китаєм, Туреччиною, Об’єднаними Арабськими Еміратами та низкою офшорних юрисдикцій, серед яких Сейшельські та Маршаллові острови.