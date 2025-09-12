Японія оголосила нові санкції проти росії та її партнерів

Японія офіційно оголосила про новий пакет санкцій проти російської федерації та її партнерів. Під обмеження потрапили також підприємства з Китаю, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, а також з Сейшельських і Маршаллових островів. Про це повідомляють Trading View та Devdiscourse.

☝️ Важливим елементом санкцій стало рішення Токіо знизити граничну ціну на російську сиру нафту до 47,6 долара за барель із попередніх 60 доларів. Як пояснили у МЗС Японії, цей крок має на меті посилити тиск на москву через продовження повномасштабної війни проти України.

Нова межа для контрактів після 12 вересня

Згідно з оприлюдненими даними, новий ціновий поріг застосовуватиметься до контрактів, укладених після 12 вересня, а також до угод із вивантаженням після 17 жовтня.

Цей крок повторює дії Європейського Союзу, який у липні в рамках свого 18-го пакета санкцій також знизив граничну ціну на російську нафту до 47,6 долара за барель.

Заморожування активів та контроль експорту

Окрім обмеження ціни на нафту, Японія запровадила додаткові санкції у вигляді заморожування активів і контролю експорту.

Зокрема:

під санкції потрапили 14 фізичних осіб, 48 компаній та організацій з рф,

три компанії із Сейшельських та Маршаллових островів,

обмеження на експорт накладено на дві компанії з росії та дев’ять компаній з ОАЕ, Туреччини та Китаю.

☝️ Раніше повідомлялося, що ЄС спільно зі США готують 19-й пакет санкцій проти росії. Україна також синхронізувала свої дії з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають російському ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору.