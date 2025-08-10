Комунальники Луганщини та переселенці відбудовують життя і створюють нові робочі місця

Після вимушеної релокації на підконтрольні Україні території комунальні підприємства «Сватове-благоустрій» та «Нижньодуванський благоустрій» успішно відновили діяльність. Їхня робота нині охоплює Київську та Харківську області, де зосереджені внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Луганщини. Про це йдеться в повідомленні Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

✅ «Сватове-благоустрій» активно відновлює матеріально-технічну базу.

На балансі підприємства вже є два вантажних фургони CITROЁN JUMPER L4H2, що дозволяє забезпечувати логістику та виконувати транспортні завдання.

Важливим кроком стала співпраця з міжнародними фондами: у межах проєкту міжнародної технічної допомоги Фонду «Партнерство за сильну Україну», який реалізує компанія Chemonics International Inc., підприємство отримало сучасний гусеничний екскаватор JCB JS140X LC та машину вакуумну мулососну ВКК Спецмаш. Благодійна організація «Благодійний фонд Діалог громад» передала генератори для забезпечення безперебійної роботи.

Підприємство не обмежується технічним забезпеченням. Його працівники беруть участь у завантаженні, транспортуванні та роздачі гуманітарної допомоги переселенцям, зареєстрованим у хабі при Сватівській МВА, а також у громадах Київщини.

✅ «Нижньодуванський благоустрій» зосередився на відновленні соціальної інфраструктури.

Його команда провела ремонтні роботи у приміщенні пункту незламності та Центру життєстійкості при хабі Нижньодуванської громади в Києві, забезпечивши відповідність об’єктів принципам безбар’єрності. Подібні оновлення виконано і в гуманітарному осередку громади у Харкові.

Для стабільного функціонування хабів встановлено генератори потужністю 10 та 25 кВт, а також облаштовано майданчики для їх розміщення. Додатково встановлені резервуари для зберігання питної та технічної води у Києві та Харкові. Працівники підприємства займаються доставкою, розвантаженням та видачею гуманітарної допомоги переселенцям Луганщини у цих містах.

✅ Не менш показовим є приклад особистої стійкості.

Директор фермерського господарства «Зоря – 2» із села Стельмахівка Сватівського району Максим Хаєцький до повномасштабної війни планував запуск лінії переробки фруктів на Луганщині. Після окупації він був змушений залишити дім і переїхати до Харкова. Попри труднощі, у 2024 році підприємець заснував ТОВ «Харчові сушильні технології».

Сьогодні компанія виготовляє натуральні яблучні чипси, яблучний порошок, оцет, а також мікси сушених ягід – малини, лохини та смородини. На виробництві вже працюють четверо людей. До кінця року штат планують збільшити до 12 осіб, надаючи перевагу кандидатам з-поміж ВПО. Крім того, до кінця 2024 року кількість переробних ліній зросте з однієї до трьох, що дозволить суттєво збільшити обсяги та розширити асортимент.

📢 «Діяльність комунальних підприємств має бути спрямована на задоволення потреб територіальної громади та забезпечення якісних послуг на звільнених територіях. Саме вони першими повинні забезпечити повернення гідного рівня життя мешканцям громад, зруйнованих російською агресією. Водночас приклад Максима Хаєцького яскраво демонструє незламність українців: навіть після втрати господарства через війну він не здався, а створив нове підприємство, яке виготовляє якісну продукцію та підтримує внутрішньо переміщених осіб, надаючи їм роботу», – наголосив голова Сватівської районної державної адміністрації Олег Сліпець.

☝️ Також нагадаємо, що на онлайн-зустрічі з представниками бізнесу Луганської області, яка відбулася в межах ініціативи «Діалог із бізнесом», обговорили актуальні перспективи розвитку підприємництва через індустріальні парки.