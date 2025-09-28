Неділя, 28 Вересня, 2025
Комбінований удар по Запоріжжю: зруйновані будинки та десятки поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Комбінований удар по Запоріжжю: зруйновані будинки та десятки поранених

У ніч проти 28 вересня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю, унаслідок чого постраждали щонайменше 31 людина. Про це повідомила пресслужба ДСНС та голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Спершу рятувальники інформували про трьох поранених, згодом кількість потерпілих почала зростати.

📢 «Один з ворожих ударів нанесено по приватному будинку. Одна людина поранена. Медики надають всю допомогу», – заявив Федоров на початку російської атаки.

Згодом він уточнив: «Збільшилась кількість постраждалих. Наразі двоє чоловіків – 21-го та 32-х років – звернулись за допомогою лікарів. Медики надають допомогу».

☝️ У результаті обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні оселі. Також пошкоджено будівлю автозаправки та частково зруйновано адміністративну споруду.

Окупанти намагалися атакувати об’єкти критичної інфраструктури. Пошкоджено один із закладів освіти.

За словами Федорова, від нічної атаки постраждали дев’ять будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок.

📢 «❗️Вже 27 поранених, серед яких троє дітей. Зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя. Люди продовжують звертатися за допомогою медиків», – повідомив очільник області.

Серед постраждалих троє дітей віком 11, 12 та 9 років. Двоє хлопців перебувають у тяжкому стані – один із мінно-вибуховими травмами, інший з отруєнням чадним газом. Стан 9-річної дівчинки лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

За оновленою інформацією Запорізької ОВА, кількість постраждалих сягнула 31. Десять людей перебувають у лікарнях, ще 21 – на амбулаторному лікуванні.

☝️ Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня російські війська запустили по Україні ракети Х-101/555, «Калібр», а також дрони типу «Shahed». Повітряна тривога була оголошена майже по всій території держави.

👉 Також повідомлялось, що внаслідок російського удару у шести районах столиці зафіксовані численні руйнування, пожежі та жертви серед мирних мешканців.

