Вівторок, 3 Лютого, 2026
Колишній співробітник «Укрзалізниці» організовував перевезення військ рф

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо першого заступника генерального директора так званого «федерального державного унітарного підприємства “залізниці новоросії”». Фігурантом є мешканець Донецької області, який раніше працював у системі «Укрзалізниці». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, у листопаді 2023 року він добровільно обійняв керівну посаду в новоствореній «федеральній компанії». Її держава-агресор сформувала на базі захоплених українських залізничних активів у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

☝️ Наразі так зване фдуп «залізниці новоросії» є монополістом у сфері залізничних перевезень військових вантажів та матеріально-технічного забезпечення окупаційної армії рф.

СБУ задокументувала, що у взаємодії з міністерством оборони росії підозрюваний керував транспортуванням військової техніки, пального, боєприпасів і живої сили противника, задіяних у бойових діях на сході та півдні України.

📢 За його вказівками керівники регіональних підрозділів «залізниць новоросії» забезпечували безперешкодний прийом, пропуск і відправлення військових ешелонів, облаштовували на станціях спеціальні місця для розміщення особового складу окупаційних військ. А також організовували зберігання й ремонт підбитої військової техніки рф на об’єктах залізниці.

Колишній співробітник «Укрзалізниці» організовував перевезення військ рф 01
Служба безпеки України

Окрім цього, ворожий поплічник координував залізничну логістику на східному фронті. Зокрема, пріоритетний рух і розвантаження потягів із військовими вантажами та живою силою рф на вузлових станціях у Донецькій області.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі тривають оперативні та слідчі дії. Їх здійснюють співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з Управлінням СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що за матеріалами СБУ підозру в колабораційній діяльності  отримав фігурант, який керує так званою «спецпідготовкою» окупантів у підрозділах «мвд рф» на території Луганської області.

