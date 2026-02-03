Колишній співробітник «Укрзалізниці» організовував перевезення військ рф

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо першого заступника генерального директора так званого «федерального державного унітарного підприємства “залізниці новоросії”». Фігурантом є мешканець Донецької області, який раніше працював у системі «Укрзалізниці». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, у листопаді 2023 року він добровільно обійняв керівну посаду в новоствореній «федеральній компанії». Її держава-агресор сформувала на базі захоплених українських залізничних активів у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

☝️ Наразі так зване фдуп «залізниці новоросії» є монополістом у сфері залізничних перевезень військових вантажів та матеріально-технічного забезпечення окупаційної армії рф.

СБУ задокументувала, що у взаємодії з міністерством оборони росії підозрюваний керував транспортуванням військової техніки, пального, боєприпасів і живої сили противника, задіяних у бойових діях на сході та півдні України.

📢 За його вказівками керівники регіональних підрозділів «залізниць новоросії» забезпечували безперешкодний прийом, пропуск і відправлення військових ешелонів, облаштовували на станціях спеціальні місця для розміщення особового складу окупаційних військ. А також організовували зберігання й ремонт підбитої військової техніки рф на об’єктах залізниці.

Окрім цього, ворожий поплічник координував залізничну логістику на східному фронті. Зокрема, пріоритетний рух і розвантаження потягів із військовими вантажами та живою силою рф на вузлових станціях у Донецькій області.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі тривають оперативні та слідчі дії. Їх здійснюють співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з Управлінням СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що за матеріалами СБУ підозру в колабораційній діяльності отримав фігурант, який керує так званою «спецпідготовкою» окупантів у підрозділах «мвд рф» на території Луганської області.