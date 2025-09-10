Середа, 10 Вересня, 2025
Колишній криміналіст із Хрустального отримав вирок

Денис Молотов
Завдяки зібраним доказам Службою безпеки України суд виніс вирок мешканцю тимчасово окупованого Хрустального (колишній Красний Луч). Встановлено, що цей колаборант вступив до лав окупаційної поліції й виконує завдання держави-агресора. Про це повідомила пресслужба СБУ в луганській області.

Фігурант справи – колишній експерт-криміналіст розформованої міліції. Після початку війни 2014 року він добровільно перейшов на бік окупантів та приєднався до так званого «мвд лнр».

У 2022 році, вже після початку повномасштабної агресії, його перевели до «Старобельського районного отдела мвд лнр». У червні того ж року його призначили на оперативну посаду. З того часу він продовжує служити у лавах російських сил і брати участь у заходах, спрямованих на придушення спротиву серед місцевих мешканців.

Суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За вироком колаборант отримав 15 років позбавлення волі.

Колишній криміналіст із Хрустального отримав вирок Окрім ув’язнення, ухвалено рішення про конфіскацію його особистого майна. Це стосується автомобіля та житлової нерухомості, які належать йому на праві приватної власності.

Оскільки засуджений переховується на тимчасово окупованій території Луганщини, суд виніс вирок заочно. Відлік строку покарання розпочнеться лише після його затримання. Наразі колаборант із Хрустального перебуває у розшуку.

Розслідування цієї справи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України завершила розслідування колабораційної діяльності трьох мешканців Луганська, які обіймали «міністерські посади» в окупаційному режимі так званої «лнр».

