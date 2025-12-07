Колаборантку зі Станично-Луганського району засудили до 9 років ув’язнення

За матеріалами, зібраними Службою безпеки України, суд виніс вирок колишній начальниці відділу Станично-Луганського районного центру зайнятості населення, яку викрили у співпраці з окупаційною адміністрацією. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Правоохоронці встановили, що у 2022 році, одразу після захоплення Щастинського району, посадовиця добровільно запропонувала свої послуги російським загарбникам. У відповідь окупанти призначили її на «керівну посаду» у створеній ними псевдоорганізації – «державній установі лнр» під назвою «центр зайнятості у Станично-Луганському районі».

Щоб зміцнити власні позиції в системі окупаційної влади, жінка вступила до російської правлячої партії «єдіная россія». Уже у вересні 2023 року вона взяла участь у так званих «виборах», організованих на тимчасово захопленій території. Наразі вона входить до складу фейкової «ради Станично-Луганського муніципального округу» у статусі «депутата».

Діючи за вказівками російських кураторів, колаборантка сприяла подальшій «інтеграції» окупованої частини Луганщини до рф та активно просувала програмні наративи путінської партії, спрямовані на підрив української державності.

Суд визнав колишню посадовицю винною у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. За вироком суду, її засуджено до дев’яти років позбавлення волі. Крім того, ухвалено конфіскацію належного їй на праві приватної власності нерухомого майна та легкового автомобіля.

Початок відбування покарання буде відраховуватися з моменту її затримання, оскільки жінка наразі перебуває у розшуку.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що СБУ завершила досудове слідство щодо колаборантів, які у складі так званої «народної ради лнр» сприяють впровадженню російської окупаційної політики на тимчасово захопленій частині Луганщини.