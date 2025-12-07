Неділя, 7 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Колаборантку зі Станично-Луганського району засудили до 9 років ув’язнення

Денис Молотов
Колаборантку зі Станично-Луганського району засудили до 9 років ув’язнення

За матеріалами, зібраними Службою безпеки України, суд виніс вирок колишній начальниці відділу Станично-Луганського районного центру зайнятості населення, яку викрили у співпраці з окупаційною адміністрацією. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Правоохоронці встановили, що у 2022 році, одразу після захоплення Щастинського району, посадовиця добровільно запропонувала свої послуги російським загарбникам. У відповідь окупанти призначили її на «керівну посаду» у створеній ними псевдоорганізації – «державній установі лнр» під назвою «центр зайнятості у Станично-Луганському районі».

Щоб зміцнити власні позиції в системі окупаційної влади, жінка вступила до російської правлячої партії «єдіная россія». Уже у вересні 2023 року вона взяла участь у так званих «виборах», організованих на тимчасово захопленій території. Наразі вона входить до складу фейкової «ради Станично-Луганського муніципального округу» у статусі «депутата».

Колаборантку зі Станично-Луганського району засудили до ув’язнення Діючи за вказівками російських кураторів, колаборантка сприяла подальшій «інтеграції» окупованої частини Луганщини до рф та активно просувала програмні наративи путінської партії, спрямовані на підрив української державності.

Суд визнав колишню посадовицю винною у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. За вироком суду, її засуджено до дев’яти років позбавлення волі. Крім того, ухвалено конфіскацію належного їй на праві приватної власності нерухомого майна та легкового автомобіля.

Початок відбування покарання буде відраховуватися з моменту її затримання, оскільки жінка наразі перебуває у розшуку.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що СБУ завершила досудове слідство щодо колаборантів, які у складі так званої «народної ради лнр» сприяють впровадженню російської окупаційної політики на тимчасово захопленій частині Луганщини.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Донька загиблого нацгвардійця отримає одноразову допомогу: деталі рішення суду

ПОДІЇ

Маніпуляція свідомістю: як працюють “тонкі” техніки впливу

ЕКСКЛЮЗИВ

Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках – карта від Генштабу

ПОДІЇ

США несподівано зупинили постачання зброї для України – ЗМІ

ВАЖЛИВО

росія та ще 11 країн виступили проти повернення українських дітей: у МЗС привітали резолюцію ООН

ПОДІЇ

США погрожують Ірану бити по них своїми «шахедами» – ЗМІ

ПОДІЇ

Бюджетний комітет схвалив проєкт державного бюджету 2026

ВАЖЛИВО

ЗСУ за добу відбили понад 160 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

ВІЙНА

рф відрізала зв’язок на Луганщині: без інтернету Лисичанськ, Сіверодонецьк та Рубіжне

ПОДІЇ

Війська рф вдарили по енергетиці України — Міненерго

ВАЖЛИВО

Фейк: Україна «запроваджує податок на колодязі» – селян «змусять встановити лічильники» на воду

СТОПФЕЙК

Зеленський прибув до Парижа на зустріч із Макроном

ВЛАДА

Італійський уряд відклав розгляд декрету щодо військової допомоги Україні

ПОЛІТИКА

Віткофф прибуде до москви на перемовини з путіним

ВАЖЛИВО

Посланці Трампа зустрінуться з українськими переговорниками на тлі пом’якшення санкцій проти рф – ЗМІ

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ