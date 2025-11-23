Неділя, 23 Листопада, 2025
Кіт Келлог назвав “мирний план” США незавершеним

Денис Молотов
Денис Молотов
Кіт Келлог назвав

Спеціальний представник США Кіт Келлог заявив, що «мирний план» США щодо завершення війни між росією та Україною має потенціал стати основою для припинення бойових дій, однак документ все ще перебуває у стадії допрацювання. Про це він розповів у ефірі телеканалу Fox News напередодні, підкресливши, що робота над планом триватиме протягом найближчих днів.

За словами Келлога, президент США Дональд Трамп має реальні інструменти для того, щоб завершити війну. Він наголосив, що країни-учасниці вже максимально наблизилися до погоджених рішень та перебувають буквально за кілька кроків від фінального варіанту документа.

📢 «Він (Трамп – ред.) довів нас до такого стану, коли в армії ми кажемо, що останні 10 метрів до цілі – завжди найважчі. Ми приблизно на останніх 2 метрах. Ми майже там, і план із 28 пунктів було запропоновано. Це незавершена робота. Тобто над ним працюватимуть протягом усього тижня Дня подяки, щоб переконатися, що ми досягнемо кінцевого результату, і я думаю, що у нас є шанс цього досягти», – заявив він.

Спецпредставник зазначив, що попри загалом позитивну оцінку, запропонований документ «мирного плану» все ще потребує корекцій та потребує «деяких змін».

📢 «Ми знаємо, я і Стів Віткофф, Кирило Дмитрієв з росії, українці залучені, і ми дійшли до пропозиції, яку їм буде дуже важко відхилити. Є речі, які треба трохи змінити, але це робиться під час переговорів, і президент це розуміє. Я просто думаю про кінцевий результат, і вважаю, що рамки для досягнення згоди вже є», – сказав Келлог.

☝️ Келлог також припустив, що російська сторона внесе свої зауваження. Він переконаний, що для досягнення домовленостей доведеться чинити тиск на обидві сторони, адже іншого шляху до реального миру не існує.

📢 «Я думаю, ми можемо підштовхнути українців до цього, і я думаю, що пізніше ми зможемо підштовхнути й росіян, включно з “президентом” путіним… Я чую, що сказав Зеленський у п’ятницю, коли звертався до нації. Це частина їхньої позиції. Я це зрозумів. Але їм доведеться ухвалювати складні рішення. Цю війну потрібно завершити», – наголосив він.

Окремо спецпредставник зупинився на темі безпекових гарантій для України. Він підкреслив, що Сполучені Штати прагнуть уникнути повторення попередніх невдалих підходів.

Келлог зазначив, що Вашингтон не допустить ситуації, коли новий документ може перетворитися на аналог Будапештського меморандуму та втратити реальну дієвість.

👉 Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має час до четверга, 27 листопада, щоб висловити свою позицію щодо запропонованого варіанту «мирного плану» США. Він підтвердив, що документ не є остаточною пропозицією та може змінюватися.

Сьогодні у Швейцарії мають відбутися консультації за участю американської, української та європейської сторін, під час яких триватиме підготовка узгодженого бачення майбутнього «мирного плану».

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
