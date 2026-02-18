Фейк: Буданов «опублікував адреси та контакти членів МОК» після дискваліфікації українського скелетоніста

Відео агентства Reuters, на яке посилаються пабліки, — підроблене. До оригінального сюжету було додано вигадані деталі про нібито «публікацію особистих даних членів МОК» Головою Офісу Президента України Кирилом Будановим. Насправді Буданов не публікував нічого такого ні на своїй сторінці у Facebook, ні на будь-яких інших відкритих платформах. Такі фейки поширюють з метою дискредитації України та її офіційних осіб, намагаючись виставити країну «нацистською» та антидемократичною.

У соціальних мережах та на російських пабліках розповсюджують відео про те, що Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов нібито опублікував у відкритому доступі адреси та контакти членів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) після того, як останній дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Англомовний відеоролик на цю тему начебто належить агенції Reuters. «Покидьок Буданов здеанонив адреси і контакти членів МОК у Фейсбуці та грайливо запропонував українським нацикам “остаточно вирішити олімпійське питання”». Усе це через відмову МОК пустити українського скелетоніста до змагань через шолом», — повідомляють російські пабліки.

Насправді і ця інформація, і сам «сюжет Reuters» є вигаданими. Ролик, який презентують у соцмережах, — це класичний приклад фальшивого відео-двійника, які російська пропаганда постійно використовує у своїх дезінформаційних кампаніях. Агентство Reuters ніколи не публікувало відеосюжет про те, що Кирило Буданов нібито оприлюднив контакти членів МОК, аби помститися їм.

Оригінальний сюжет Reuters вийшов на сайті агентства 13 лютого 2026 року під назвою «Гераскевич оскаржить олімпійську дискваліфікацію з надією на нове “диво на льоду”». У цьому ролику дійсно можна побачити відеоряд, ідентичний тому, який розповсюджують російські сайти. Однак у справжньому сюжеті Владислав Гераскевич розповідає, що йому довелося пройти величезний шлях тренувань, аби мати право виступати на зимових Олімпійських іграх у Мілані. Спортсмен наголошує, що продовжує сподіватися на ще одне «диво на льоду», яке б дозволило йому представляти Україну на змаганнях, незважаючи на заборону МОК використовувати шолом із зображеннями вбитих українських атлетів. Наприкінці ролика крупним планом демонструють «Шолом пам’яті» та загальний кадр пресконференції Владислава Гераскевича після дискваліфікації.

На цьому реальний сюжет Reuters закінчується. У його підробленому двійнику друга частина відео була повністю вигадана та перемонтована із додаванням фейкових деталей про «публікацію» очільника українського Офісу Президента, а також емблем українського спецпідрозділу Kraken та бригади Азов. На фейкове відео було додано логотип Reuters у правому верхньому куті, щоб надати йому більшої достовірності.

Крім того, на офіційній сторінці Кирила Буданова у мережі Facebook немає ані публікацій із контактами членів МОК, ані закликів “українським нацикам «остаточно вирішити олімпійське питання”». Український Центр протидії дезінформації також спростував цей фейк.

Нагадаємо, що український скелетоніст Владислав Гераскевич на пробних і тренувальних заїздах зимової Олімпіади-2026 вийшов у шоломі із зображеннями 22 українських спортсменів, які загинули під час російсько-української війни. Міжнародний олімпійський комітет попросив Гераскевича не виступати в цьому шоломі, а натомість одягнути чорну стрічку під час спусків. Після відмови спортсмена дискваліфікували та зняли зі змагань буквально перед початком першого заїзду.

Отже, російська пропаганда продовжує використовувати підроблені сюжети світових ЗМІ для дискредитації України та створення образу антидемократичної «нацистської» держави, в якій обмежують права людини. StopFake вже викривав схожі фейки в матеріалах «Фейк: На шоломі українського спортсмена Владислава Гераскевича — терористична символіка і портрети військових», «Фейк: Зеленському відмовили у трансляції відеозвернення під час Зимової Олімпіади в Італії», «Фейк: “Київ здійснює примусову мобілізацію сере етнічних угорців — InfoBRICS”».