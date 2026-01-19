Понеділок, 19 Січня, 2026
Чотири ракети по критичній інфраструктурі: наслідки атаки на Харків

Денис Молотов
Чотири ракети по критичній інфраструктурі: наслідки атаки на Харків
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Зранку у понеділок російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі 19 січня.

☝️ За його словами, у місті було зафіксовано ворожу атаку на Слобідський район.

📢 «Чотирма ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури, наніс значні пошкодження», — написав мер Харкова.

Також, за інформацією міської влади, у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника. За попередніми даними, постраждалих немає.

☝️ Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. У зв’язку з цим у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, що вранці відключення електроенергії охопили п’ять областей України після атак рф. У частині регіонів продовжуються аварійні знеструмлення, при цьому раніше оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються.

👉 Також у ніч на суботу російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. Загалом агресор застосував 115 БпЛА різних типів.

