Харченко запропонував ЮНІСЕФ співпрацю у створенні безпечних просторів для дітей

Олексій Харченко виступив з ініціативою створення безпечних просторів для дітей у співпраці з ЮНІСЕФ. Луганська обласна військова адміністрація у середу, 10 вересня, повідомила про його пропозицію керівнику польового офісу ЮНІСЕФ у Дніпрі Пабло Де Паскалю.

Очільник Луганщини запропонував реалізувати спільний проєкт із формування мережі Child Care Space – дружніх до дітей і захищених локацій. Планується облаштовувати їх на базі релокованих медичних закладів і гуманітарних хабів, а також підтримувати роботу Луганського обласного центру комплексної реабілітації «Відродження».

📢 «Ми зберегли головний ресурс – наших людей. Маємо розгалужену систему закладів охорони здоров’я та гуманітарних хабів по усій Україні. Організація локацій для дітей, де вони будуть мати змістовне дозвілля та одночасно отримувати психосоціальну підтримку, для нас є дуже важливою. Зокрема й з точки зору збереження регіональної ідентичності», – зазначив Олексій Харченко.

Окрему увагу під час зустрічі приділили потребам центру «Відродження», який після початку війни тимчасово працює на Закарпатті. Установа продовжує надавати комплексні реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю та групам ризику з Луганщини. Для розширення його можливостей потрібне сучасне обладнання, яке дозволить запровадити нові практики фізичної, психолого-педагогічної та соціальної реабілітації.

У свою чергу, представник ЮНІСЕФ висловив зацікавленість у партнерстві. Пабло Де Паскаль підтримав ідею створення дитячих просторів та наголосив на необхідності визначення пріоритетних регіонів, де сконцентрована найбільша кількість дітей-переселенців.

📢 «Наразі це Київська та Дніпропетровська області, де мешкають відповідно 20% та 18% усіх переселенців з Луганщини», – підкреслив голова Луганської ОВА.

Він також запросив представників ЮНІСЕФ відвідати новорічний концерт у Дніпрі. Його традиційно готують діти з гуманітарного хабу Сіверськодонецької громади, що займаються у танцювальних та музичних колективах.

1 з 8

☝️ Також нагадаємо, що 4 вересня діти Луганщини з територіальних громад Луганського, Алчевського, Довжанського та Ровеньківського районів вирушили на відпочинок до дитячого центру «Артек». Очільник Луганщини Олексій Харченко підкреслив, що ця поїздка стала можливою завдяки новій регіональній програмі, ухваленій влітку.