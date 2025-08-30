Субота, 30 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Канцлер Німеччини заявив про можливий призов жінок на військову службу

Денис Молотов
Денис Молотов
Канцлер Німеччини заявив про можливий призов жінок на військову службу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив, що країна може повернутися до практики обов’язкового військового призову. Це станеться лише у випадку, якщо нова модель комплектування армії на добровільній основі не забезпечить необхідної кількості військовослужбовців. Про це повідомляє видання Spiegel.

За словами канцлера, у майбутньому може виникнути потреба запровадити обов’язковий призов на службу, який стосуватиметься і жінок. Він наголосив, що для цього доведеться внести суттєві зміни, оскільки чинна редакція німецької конституції не дозволяє такого формату призову.

Мерц також підкреслив, що вважає помилковим рішення уряду 2011 року про скасування призову на військову службу. На його думку, відмова від цього механізму послабила систему оборони держави та зменшила готовність суспільства до можливих викликів.

Нагадаємо, що в липні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив гучну заяву про готовність країни захищатися. Він зазначив, що німецькі війська будуть готові “вбивати російських солдатів” у разі нападу російської федерації на будь-яку країну-члена НАТО.

Дискусії навколо відновлення призову в Німеччині тривають уже кілька років. Серед політиків та військових експертів дедалі частіше лунають думки, що сучасна система добровільного набору може виявитися недостатньою для гарантування обороноздатності держави. Повернення призову, за умови ухвалення відповідних рішень, може стати одним із ключових елементів зміцнення німецької армії.

☝️ Також нагадаємо, що Диктатор на росії владімір путін лише удавав готовність до особистої зустрічі з шостим президентом України Володимиром Зеленським. Таку оцінку у п’ятницю, 29 серпня, зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Зеленський поговорив із Моді про війну та мирні перспективи України

ВЛАДА

Попаснянська громада запускає програму підтримки ветеранського бізнесу

ЛУГАНЩИНА

Повідомлено про підозру 38 колаборантам із «парламенту лнр»

КРИМІНАЛ

На фронті відбулося 104 боєзіткнення, 38 із них на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

В ООН показали фото загиблих дітей від обстрілів рф

ВАЖЛИВО

Диктатор путін не планує зустрічі з Зеленським – Мерц

ПОЛІТИКА

Як убили Андрія Парубія: оприлюднено відео нападу

ВАЖЛИВО

Луганська ОВА нагадує, що батьки наших першачків можуть оформити «Пакунок школяра»

ЛУГАНЩИНА

Вашингтон допомагає робити «глибші удари» по росії

ВАЖЛИВО

У Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія

ВАЖЛИВО

Удар рф по Черкащині: пошкоджено ліцей і виникли пожежі

ВІЙНА

Макрон пригрозив новими санкціями, якщо путін не зустрінеться із Зеленським

ВАЖЛИВО

Атака рф у ніч на 30 серпня: ППО України збила понад 540 цілей

ВАЖЛИВО

29 серпня на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів

ВІЙНА

120 боєзіткнень на фронті: ворог активно наступає на Покровському напрямку

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"