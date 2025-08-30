Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив, що країна може повернутися до практики обов’язкового військового призову. Це станеться лише у випадку, якщо нова модель комплектування армії на добровільній основі не забезпечить необхідної кількості військовослужбовців. Про це повідомляє видання Spiegel.

За словами канцлера, у майбутньому може виникнути потреба запровадити обов’язковий призов на службу, який стосуватиметься і жінок. Він наголосив, що для цього доведеться внести суттєві зміни, оскільки чинна редакція німецької конституції не дозволяє такого формату призову.

Мерц також підкреслив, що вважає помилковим рішення уряду 2011 року про скасування призову на військову службу. На його думку, відмова від цього механізму послабила систему оборони держави та зменшила готовність суспільства до можливих викликів.

Нагадаємо, що в липні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив гучну заяву про готовність країни захищатися. Він зазначив, що німецькі війська будуть готові “вбивати російських солдатів” у разі нападу російської федерації на будь-яку країну-члена НАТО.

Дискусії навколо відновлення призову в Німеччині тривають уже кілька років. Серед політиків та військових експертів дедалі частіше лунають думки, що сучасна система добровільного набору може виявитися недостатньою для гарантування обороноздатності держави. Повернення призову, за умови ухвалення відповідних рішень, може стати одним із ключових елементів зміцнення німецької армії.

☝️ Також нагадаємо, що Диктатор на росії владімір путін лише удавав готовність до особистої зустрічі з шостим президентом України Володимиром Зеленським. Таку оцінку у п’ятницю, 29 серпня, зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.