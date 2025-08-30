Субота, 30 Серпня, 2025
Диктатор путін не планує зустрічі з Зеленським – Мерц

Денис Молотов
Денис Молотов
Диктатор путін не планує зустрічі з Зеленським - Мерц

Диктатор на росії владімір путін лише удавав готовність до особистої зустрічі з шостим президентом України Володимиром Зеленським. Таку оцінку у п’ятницю, 29 серпня, зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє DW.

Мерц зазначив, що війна в Україні може тривати ще багато місяців. Він наголосив, що Європа повинна бути до цього готовою та заздалегідь обговорювати всі можливі сценарії розвитку подій.

📢 «Я наполегливо виступаю за те, щоб ми – європейці разом з урядом США – ретельно узгодили наступні кроки», – підкреслив канцлер Німеччини.

Водночас він додав, що ключовим завданням міжнародної спільноти залишається організація зустрічі президентів України та росії. За потреби до переговорів можуть бути залучені й інші міжнародні партнери.

Мерц наголосив, що москва повинна забезпечити режим припинення вогню для проведення безпечних та результативних переговорів.

Подібну оцінку висловив і президент Франції Еммануель Макрон. Він підкреслив, що якщо путін не погодиться зустрітися з Зеленським до 1 вересня, це означатиме, що російський лідер «обдурив» президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив про можливість початку «економічної війни» проти росії у разі, якщо кремль уникатиме переговорів щодо припинення війни проти України. Водночас Трамп висловив претензії і щодо української сторони, наголошуючи на необхідності активнішої участі Києва у дипломатичних процесах.

Європейські лідери підкреслили, що координація з США та союзниками залишається пріоритетом. Їхня мета – не лише завершення війни, але й створення стабільного режиму безпеки для всієї Європи.

За словами Мерца, будь-які подальші кроки повинні бути ретельно сплановані, щоб уникнути ескалації та забезпечити реальні шанси на мир.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

