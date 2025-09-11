Верховна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що війна в Україні триватиме ще «щонайменше два роки». Про це вона заявила в інтерв’ю іспанському виданню El País.

За словами Каллас, російські атаки, які зачіпають повітряний простір сусідніх країн, лише посилюють впевненість кремля у власних діях.

📢 «У кулуарах Страсбурга зазначають, що війна зайшла в глухий кут. А росія відчуває себе впевненіше, що підтвердив і напад на Польщу», – наголосила представниця ЄС.

Видання El País підкреслює, що, на думку опитаних експертів, відсутність змін у політичному керівництві як у москві, так і в Києві може стати додатковим фактором затягування війни. Така ситуація, на переконання аналітиків, створює ризик довготривалої напруженості без швидкого вирішення.

☝️ Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський пояснив, що вважає перемогою для України. Він зазначив, що завершення війни має гарантувати державі безпеку та незалежність у майбутньому.

Прогнози представників ЄС свідчать про складність ситуації та необхідність нових рішень для посилення міжнародного тиску на росію.

☝️ Також нагадаємо, Каллас підкреслила, що росія не має права брати участь у прийнятті рішень щодо гарантій безпеки для України.