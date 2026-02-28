ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
Ізраїль завдав попереджувального удару по Ірану

Денис Молотов
Фото з відкритих джерел: удар Ізраїлю по Ірану / 28.02.2026

Ізраїль завдав попереджувальний удар по Ірану. Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, передає інформаційна агенція The Times of Israel у суботу, 28 лютого.

📢 «Ізраїль завдав попереджувального удару по Ірану, щоб усунути погрози Ізраїлю», — заявив урядовець.

За словами Каца, у країні запроваджено надзвичайний стан. Повітряний простір Ізраїлю офіційно закрито.

☝️ Видання зазначає, що по всій території держави лунають сирени повітряної тривоги, а влада готується до можливих дій у відповідь з боку Ірану.

Командування тилу ЦАХАЛ закликало цивільних залишатися поблизу укриттів та відмовитися від необов’язкових поїздок через напружену безпекову ситуацію.

Водночас із посиланням на анонімного американського посадовця зранку повідомляється, що США могли брати участь у ранкових ударах по Ірану разом з Ізраїлем.

За інформацією ЗМІ, у центрі столиці Ірану — Тегеран — пролунали вибухи. Повідомляється про удари по резиденції президента, штаб-квартирі розвідки та інших об’єктах.

Окрім Тегерана, атаки зафіксовано в містах Кум, Хорремабад та Ісфахан.

Нагадаємо, 26 лютого переговори між США та Іраном у Женеві завершилися без досягнення угоди — позиції сторін залишилися далекими щодо ключових питань.

Водночас напередодні в МЗС Оману заявляли, що Іран нібито готовий до серйозних поступок у питанні своєї ядерної програми.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про наближення важливого рішення щодо відносин з Іраном на тлі провалу переговорів.

👉 Також стало відомо, що Ізраїль та США розпочали операцію «Ревучий лев», спрямовану на усунення загрози з боку Ірану.

