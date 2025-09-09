Вівторок, 9 Вересня, 2025
Ізраїльська авіація знову завдала ударів по Сирії

Пізно ввечері 8 вересня ізраїльська авіація здійснила масовані удари по території Сирії. Як повідомляє Reuters із посиланням на сирійське державне агентство, під атаки потрапили околиці Хомса, портове місто Латакія та історична Пальміра.

Телеканал Аль-Ікхбаріа уточнив, що серед цілей був Коледж протиповітряної оборони поблизу району Аврас у Хомсі.

На момент публікації ізраїльська сторона не надала офіційних коментарів щодо ударів.

Сирійське Міністерство закордонних справ різко засудило дії Ізраїлю, назвавши їх «кричущим порушенням» суверенітету країни та міжнародних норм. У заяві також наголошується, що такі атаки становлять серйозну загрозу стабільності в регіоні.

☝️ Це не перший випадок за останні місяці. У липні Ізраїль завдав авіаудару по Дамаску, зокрема по штабу сирійських збройних сил, що призвело до подальшої ескалації конфлікту на півдні країни. Тоді зіткнення відбулися між урядовими військами та бойовиками-друзами у місті Сувейда.

Раніше Ізраїль публічно заявляв про готовність захищати друзьке населення в Сирії. Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) отримала наказ про підвищення рівня боєготовності для реагування на можливі загрози.

☝️ Також нагадаємо, що армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) встановила контроль над 40% території сектору Гази, зазначив речник ізраїльської армії бригадний генерал Еффі Дефрін під час пресконференції.

