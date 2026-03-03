ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Ізраїль ударив по Раді експертів Ірану під час вибору нового лідера

Денис Молотов
Ізраїль ударив по Раді експертів Ірану під час вибору нового лідера
Фото з відкритих джерел / Іран / 03.03.2026.

Ізраїль завдав удару по Раді експертів Ірану, яка мала визначити нового верховного лідера після смерті аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє Axios.

За інформацією, у вівторок ізраїльські ВПС атакували будівлю Ради експертів Ірану у священному місті Кум, розташованому на південь від Тегерана. Як заявив представник ізраїльського міністерства оборони, метою було зірвати процес призначення нового верховного лідера.

📢 «Ми хотіли завадити їм обрати нового верховного лідера», — сказав чиновник.

За його словами, удару було завдано під час підрахунку голосів. Водночас залишається невідомим, скільки з 88 членів Ради експертів Ірану перебували в будівлі на момент атаки та якими є масштаби руйнувань.

Про атаку повідомили й іранські медіа, зокрема агентство Tasnim News Agency, передає The Times of Israel. Місцеві ЗМІ оприлюднили кадри будівлі, що зазнала значних пошкоджень.

☝️ Рада експертів Ірану — це орган, уповноважений призначати верховного лідера країни. Його члени голосують за кандидатів із короткого списку, сформованого закритим комітетом.

Нагадаємо, у суботу під час хвилі ударів США та Ізраїлю по Ірану було вбито Алі Хаменеї, який очолював країну з 1989 року.

Також 2 березня повідомлялося про смерть його дружини — Мансуре Ходжасте, яка померла від поранень після атаки по резиденції аятоли в Тегерані 28 лютого. Іранська агенція Fars News Agency інформувала, що внаслідок того удару також загинули дочка, зять, онук і одна з невісток аятоли.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Уряд дозволив підприємствам отримувати додаткове озброєння для захисту критичної інфраструктури

ПОДІЇ

Україна отримала демарш від США після удару по нафтотерміналу рф

ВАЖЛИВО

G7 підтвердила підтримку України у четверті роковини вторгнення

ВАЖЛИВО

Від гуманітарної допомоги до міжнародних партнерств: результати роботи Нижньодуванської ВА

ЛУГАНЩИНА

Луганщина виділила 68,27 млн грн на підтримку Сил оборони

ЛУГАНЩИНА

Біля узбережжя Оману горить нафтовий танкер

ПОДІЇ

Україна та Туреччина працюють над новими обмінами полонених

ВАЖЛИВО

Хаб «Луганщина моя» у Львові: як Старобільська громада зберігає зв’язок із людьми на 1200 км від дому

ЛУГАНЩИНА

Двоє водіїв поранені після удару БпЛА в Харківській області

ВІЙНА

США закликали своїх громадян залишити Близький Схід

ПОЛІТИКА

Намагалися налагодити збут зброї – СБУ і поліція затримали чотирьох чоловіків

ПОДІЇ

Начальник Хустського ТЦК відсторонений після інциденту з мобілізацією будівельників

СУСПІЛЬСТВО

ЗСУ уразили російські РЛС і центр космічного зв’язку

ВАЖЛИВО

Україна повернула 1000 тіл загиблих захисників

ВАЖЛИВО

Координаційний центр для ВПО в Івано-Франківську об’єднав послуги трьох громад Луганщини

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип