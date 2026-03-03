Ізраїль ударив по Раді експертів Ірану під час вибору нового лідера

Ізраїль завдав удару по Раді експертів Ірану, яка мала визначити нового верховного лідера після смерті аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє Axios.

За інформацією, у вівторок ізраїльські ВПС атакували будівлю Ради експертів Ірану у священному місті Кум, розташованому на південь від Тегерана. Як заявив представник ізраїльського міністерства оборони, метою було зірвати процес призначення нового верховного лідера.

📢 «Ми хотіли завадити їм обрати нового верховного лідера», — сказав чиновник.

За його словами, удару було завдано під час підрахунку голосів. Водночас залишається невідомим, скільки з 88 членів Ради експертів Ірану перебували в будівлі на момент атаки та якими є масштаби руйнувань.

Про атаку повідомили й іранські медіа, зокрема агентство Tasnim News Agency, передає The Times of Israel. Місцеві ЗМІ оприлюднили кадри будівлі, що зазнала значних пошкоджень.

☝️ Рада експертів Ірану — це орган, уповноважений призначати верховного лідера країни. Його члени голосують за кандидатів із короткого списку, сформованого закритим комітетом.

Нагадаємо, у суботу під час хвилі ударів США та Ізраїлю по Ірану було вбито Алі Хаменеї, який очолював країну з 1989 року.

Також 2 березня повідомлялося про смерть його дружини — Мансуре Ходжасте, яка померла від поранень після атаки по резиденції аятоли в Тегерані 28 лютого. Іранська агенція Fars News Agency інформувала, що внаслідок того удару також загинули дочка, зять, онук і одна з невісток аятоли.