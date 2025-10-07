Вівторок, 7 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Іспанські вчені зробили крок до створення вакцини проти хвороби Альцгеймера

Денис Молотов
Денис Молотов
Іспанські вчені зробили крок до створення вакцини проти хвороби Альцгеймера

Іспанські науковці зробили значний крок уперед у боротьбі з хворобою Альцгеймера — вони створили ін’єкцію на основі наночастинок, здатну відновлювати природний захисний бар’єр мозку. Як повідомляє Daily Mail, це відкриття може стати фундаментом для розробки першої вакцини проти деменції.

Дослідження провела команда з Інституту біоінженерії Каталонії у Барселоні. Вчені провели серію експериментів на лабораторних мишах, у яких спостерігалися симптоми, подібні до хвороби Альцгеймера. Для дослідів вони використали наночастинки, розмір яких становить менше 200 нанометрів — приблизно у 400 разів менші за товщину людської волосини.

☝️ Потрапляючи в кров, ці частинки досягають гематоенцефалічного бар’єра — природного «щита» мозку, який зазвичай порушується під час розвитку Альцгеймера. Новий препарат фактично «ремонтує» цей бар’єр, відновлюючи його захисні властивості.

Завдяки цьому клітини мозку знову можуть ефективно очищати його від токсичного білка бета-амілоїду — саме його накопичення вважається головним чинником виникнення і прогресування хвороби.

📢 «Ми довели, що реактивація гематоенцефалічного бар’єра покращує здатність мозку очищатися від шкідливих білків і відновлює його функції», — пояснив керівник дослідження професор Джузеппе Батталья.

Під час випробувань мишам, у яких проявлялися ознаки Альцгеймера, ввели три дози препарату. Уже через годину після ін’єкції науковці зафіксували зменшення рівня бета-амілоїду на 50–60%.

Ще більш вражаючі результати були отримані через шість місяців: дванадцятимісячна миша, що відповідає приблизно 60-річній людині, повністю відновила звичну поведінку, характерну для здорових тварин.

Наразі команда дослідників перевіряє безпечність і токсичність нанопрепарату. Якщо подальші результати підтвердять його ефективність, клінічні випробування на людях можуть розпочатися вже упродовж кількох років.

☝️ Вчені переконані, що їхнє відкриття може започаткувати нову еру в лікуванні нейродегенеративних захворювань. Зокрема, за рахунок активації природних захисних механізмів мозку, які дозволяють організму самостійно боротися з пошкодженнями.

👉 Також нагадаємо, що дедалі більше наукових робіт доводять, що мікропластик накопичується і в людському організмі. Якщо раніше його знаходили у крові, мозку, плаценті та навіть у грудному молоці, то тепер уперше підтверджено його присутність у кістках

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Грошова допомога на лікування надана 41 жителю Лисичанської громади

ЛУГАНЩИНА

У 2025 році 32 дитини з Міловської громади отримали можливість оздоровлення

ЛУГАНЩИНА

Луганська ОВА розглянула заявки військових: відхилено запити із завищеними цінами комерційних пропозицій

ЛУГАНЩИНА

Україна повернула з російського полону 205 громадян

ВАЖЛИВО

рф планувала теракти в ЄС за допомогою вибухових консервів

ПОДІЇ

Скасовано виступ співачки рф нетребко у Румунії

СУСПІЛЬСТВО

Харківщина: посилюють примусову евакуацію родин із дітьми

ВІЙНА

США відновлять жорсткі санкції проти Ірану – Рубіо

ПОЛІТИКА

Tomahawk можуть не надати Україні, але є варіант – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Фіцо: Словаччина не буде втягнута в авантюру проти рф

ПОЛІТИКА

Вітчим три роки ґвалтував падчерку на Київщині

КРИМІНАЛ

У Німеччині створять підрозділ протидії дронам — Добріндт

ПОЛІТИКА

Глава МЗС Туреччини прогнозує переговорний прорив у війні росії проти України через кілька місяців

ПОДІЇ

Ракетний удар у Гончарівському: ЗСУ посилює безпеку та переводить військових

ВАЖЛИВО

Китай надає росії дані для ударів по Україні – розвідка

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"