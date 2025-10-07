Іспанські вчені зробили крок до створення вакцини проти хвороби Альцгеймера

Іспанські науковці зробили значний крок уперед у боротьбі з хворобою Альцгеймера — вони створили ін’єкцію на основі наночастинок, здатну відновлювати природний захисний бар’єр мозку. Як повідомляє Daily Mail, це відкриття може стати фундаментом для розробки першої вакцини проти деменції.

Дослідження провела команда з Інституту біоінженерії Каталонії у Барселоні. Вчені провели серію експериментів на лабораторних мишах, у яких спостерігалися симптоми, подібні до хвороби Альцгеймера. Для дослідів вони використали наночастинки, розмір яких становить менше 200 нанометрів — приблизно у 400 разів менші за товщину людської волосини.

☝️ Потрапляючи в кров, ці частинки досягають гематоенцефалічного бар’єра — природного «щита» мозку, який зазвичай порушується під час розвитку Альцгеймера. Новий препарат фактично «ремонтує» цей бар’єр, відновлюючи його захисні властивості.

Завдяки цьому клітини мозку знову можуть ефективно очищати його від токсичного білка бета-амілоїду — саме його накопичення вважається головним чинником виникнення і прогресування хвороби.

📢 «Ми довели, що реактивація гематоенцефалічного бар’єра покращує здатність мозку очищатися від шкідливих білків і відновлює його функції», — пояснив керівник дослідження професор Джузеппе Батталья.

Під час випробувань мишам, у яких проявлялися ознаки Альцгеймера, ввели три дози препарату. Уже через годину після ін’єкції науковці зафіксували зменшення рівня бета-амілоїду на 50–60%.

Ще більш вражаючі результати були отримані через шість місяців: дванадцятимісячна миша, що відповідає приблизно 60-річній людині, повністю відновила звичну поведінку, характерну для здорових тварин.

Наразі команда дослідників перевіряє безпечність і токсичність нанопрепарату. Якщо подальші результати підтвердять його ефективність, клінічні випробування на людях можуть розпочатися вже упродовж кількох років.

☝️ Вчені переконані, що їхнє відкриття може започаткувати нову еру в лікуванні нейродегенеративних захворювань. Зокрема, за рахунок активації природних захисних механізмів мозку, які дозволяють організму самостійно боротися з пошкодженнями.

👉 Також нагадаємо, що дедалі більше наукових робіт доводять, що мікропластик накопичується і в людському організмі. Якщо раніше його знаходили у крові, мозку, плаценті та навіть у грудному молоці, то тепер уперше підтверджено його присутність у кістках