Іранські дрони пошкодили дата-центри Amazon AWS на Близькому Сході

Хмарний підрозділ компанії Amazon Web Services попередив клієнтів про можливі тривалі перебої після того, як іранські дрони пошкодили дата-центри AWS на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg.
У компанії заявили, що безпілотники «безпосередньо влучили» у два об’єкти в Об’єднаних Арабських Еміратах та пошкодили інфраструктуру поблизу ще одного центру в Бахрейні. Через це клієнти дата-центрів AWS фіксують підвищений рівень помилок і зниження доступності сервісів.
📢 «Ми працюємо над відновленням повної доступності сервісів з максимальною віддачею, хоча очікуємо, що процес буде тривалим через характер фізичних пошкоджень», — повідомили в компанії.
За даними AWS, два з трьох регіональних хабів «залишаються значно порушеними». Водночас третій вузол функціонує у штатному режимі, хоча окремі сервіси зазнали непрямого впливу через залежність від постраждалих зон.
☝️ Компанія рекомендувала клієнтам на Близькому Сході створити резервні копії даних. Також, за потреби, краще перенести навантаження до інших регіонів дата-центрів AWS. Загалом AWS управляє 123 зонами дата-центрів у 39 регіонах світу.
У повідомленні також наголошується, що навіть попри відновлювальні роботи ситуація в регіоні залишається нестабільною.
📢 «Навіть коли ми працюємо над відновленням цих об’єктів, триваючий конфлікт у регіоні означає, що загальне операційне середовище на Близькому Сході залишається непередбачуваним», — зазначили в AWS.
