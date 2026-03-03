ГОЛОВНАВСІ НОВИНИТЕХНОЛОГІЇ
Іранські дрони пошкодили дата-центри Amazon AWS на Близькому Сході

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Хмарний підрозділ компанії Amazon Web Services попередив клієнтів про можливі тривалі перебої після того, як іранські дрони пошкодили дата-центри AWS на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg.

У компанії заявили, що безпілотники «безпосередньо влучили» у два об’єкти в Об’єднаних Арабських Еміратах та пошкодили інфраструктуру поблизу ще одного центру в Бахрейні. Через це клієнти дата-центрів AWS фіксують підвищений рівень помилок і зниження доступності сервісів.

📢 «Ми працюємо над відновленням повної доступності сервісів з максимальною віддачею, хоча очікуємо, що процес буде тривалим через характер фізичних пошкоджень», — повідомили в компанії.

За даними AWS, два з трьох регіональних хабів «залишаються значно порушеними». Водночас третій вузол функціонує у штатному режимі, хоча окремі сервіси зазнали непрямого впливу через залежність від постраждалих зон.

☝️ Компанія рекомендувала клієнтам на Близькому Сході створити резервні копії даних. Також, за потреби, краще перенести навантаження до інших регіонів дата-центрів AWS. Загалом AWS управляє 123 зонами дата-центрів у 39 регіонах світу.

У повідомленні також наголошується, що навіть попри відновлювальні роботи ситуація в регіоні залишається нестабільною.

📢 «Навіть коли ми працюємо над відновленням цих об’єктів, триваючий конфлікт у регіоні означає, що загальне операційне середовище на Близькому Сході залишається непередбачуваним», — зазначили в AWS.

  • Окремо 3 березня радник міністра оборони та експерт із радіотехнологій Сергій («Флеш») Бескрестнов повідомив, що в уламках іранського дрона-камікадзе «Shahed-136», який напередодні атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі, виявили російську антену «Комета-М». Вона захищає апарат від сигналів РЕБ.
  • Нагадаємо, 18 лютого тисячі користувачів поскаржилися на масштабний технічний збій у роботі одразу кількох великих інтернет-сервісів — Google, Amazon Web Services та Cloudflare. За даними Downdetector, кількість скарг тоді перевищила 500 тисяч за лічені години.
