Денис Молотов
Іран запросив у США переговори для уникнення ударів – Трамп
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Іран звернувся до США з пропозицією провести переговори, щоб уникнути ударів по ключових об’єктах енергетичної інфраструктури. Про це заявив президент США Дональд Трамп журналістам, повідомляє Reuters в понеділок, 23 березня.

📢 «Ми планували знищити їхню найбільшу електростанцію, яка коштувала понад 10 млрд доларів… Навіщо їм це? Тому вони самі подзвонили. Вони хочуть домовитися. Ми також готові, але це має бути хороша угода – без воєн і без ядерної зброї», – заявив Дональд Трамп.

За словами американського лідера, Іран ніколи не матиме ядерної зброї і «вони погодилися на це».

Він також стверджує, що переговори з Іраном відбуваються безпосередньо, і сторони вже нібито узгодили близько 15 пунктів. Серед можливих домовленостей — відкриття Ормузької протоки з варіантом спільного контролю з боку Ірану та США.

☝️ На думку Дональд Трамп, в Ірані фактично відбувається зміна режиму. Вже багато представників попереднього керівництва країни ліквідовано.

Він оцінив імовірність підписання угоди як «дуже серйозну».

📢 «Ціна на нафту впаде, як камінь, щойно угода буде укладена», – наголосив Дональд Трамп.

Водночас за даними Reuters із посиланням на джерела в Ізраїлі, США ведуть переговори зі спікером парламенту Ірану Мохаммедом Калібафом.

Раніше Дональд Трамп вже повідомляв про контакти з Іраном і оголосив про рішення відкласти удари по енергетичних об’єктах на п’ять днів.

Напередодні він заявляв про готовність завдати ударів, якщо Іран не відновить судноплавство через Ормузьку протоку протягом 48 годин.

📊 Після нових заяв Дональда Трампа світові ціни на нафту в моменті знизилися більш ніж на 10%.

Водночас в Ірані заперечують факт переговорів із США. Там заявляють, що заяви Дональда Трампа можуть бути спробою виграти час для військових планів та вплинути на ринок енергоносіїв.

