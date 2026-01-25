Інтерв’ю з Креґом Рено: історія Брента Рено в короткометражному фільмі, номінованому на «Оскар»

Партнерський матеріал надано Independence Avenue Media. Матеріал публікується за згодою правовласника. Автор: Ніка Ломідзе

Брент Рено став першим американським журналістом, загиблим під час повномасштабної війни Росії проти України — його вбили російські військові в Ірпені 13 березня 2022 року, коли він документував евакуацію цивільних із зони бойових дій.

Брент був документалістом і журналістом, відомим своїми глибоко людяними історіями з регіонів, охоплених війнами, гуманітарними кризами та катастрофами. Родом із Літл-Рока, штат Арканзас, він понад два десятиліття працював у найнебезпечніших точках світу — в Україні, Іраку, Афганістані, Сомалі, на Гаїті — зосереджуючись не на військовій хроніці, а на долях цивільних людей, які опинилися в епіцентрі трагедій.

Документальна стрічка «Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено» — номінований на «Оскар» короткометражний фільм HBO, знятий його братом, режисером Креґом Рено, — осмислює не лише обставини його загибелі, а й журналістську спадщину, засновану на співчутті, емпатії та відповідальності перед героями своїх історій.

В інтерв’ю Independence Avenue Media Креґ Рено розповідає про підхід Брента до журналістики, ризики воєнного репортажу, ціну правди у зонах конфліктів та про те, чому свідчення людських страждань залишаються критично важливими навіть у найнебезпечніші часи.

Інтерв’ю

Це інтерв’ю було записане 22 січня 2026 року та відредаговане для стислості і ясності.

Ніка Ломідзе, Independence Avenue Media: Вітаємо з номінацією на «Оскар» за документальний фільм HBO «Озброєний лише камерою», який розповідає про журналістську роботу вашого брата Брента. Чи могли б ви трохи розповісти про шлях до цього моменту?

Крейг Рено, кінорежисер: Мій брат був першим американським журналістом, який загинув в Україні 13 березня 2022 року. На той момент ми знімали фільм про біженців, які тікали від війни, а Брент працював безпосередньо на місці подій. Він потрапив у засідку разом із нашим колегою Хуаном Арредондо. Брент загинув, а Хуан ледве вижив.

І відтоді ми працюємо над фільмом про те, що сталося, аби у такий спосіб вшанувати пам’ять Брента, а також вшанувати всіх журналістів, які загинули після нього.

Це найсмертоносніший період в історії журналістики. Відтоді як загинув мій брат, щороку гине понад 100 журналістів. Тож ми хотіли, щоб цей фільм був більшим, ніж просто історія про мого брата. Ми прагнули привернути увагу до роботи журналістів, як вони доносять правду про ці конфлікти, і до самопожертви журналістів, які гинуть.

Він завжди прагнув дістатися до людей в епіцентрі конфліктів

IAM: Це дуже зворушливий документальний фільм. Для тих, хто, можливо, ще з ним не знайомий, не бачив його або не знайомий з роботою Брента, чи могли б ви трохи розповісти про те, як він зазвичай описував свою професію?

Рено: Брент завжди був документалістом і журналістом. Ми працювали разом як брати понад 20 років. Я пішов у цю професію за братом, і він щиро вірив, що за допомогою камери можна творити добро у світі. Він був безстрашним і сміливим, але водночас найспівчутливішою людиною, яку я коли-небудь знав. Коли він їхав у зони конфліктів, для нього це було не про передову й адреналін, який вона викликає. Він завжди прагнув дістатися до людей, які опинилися в епіцентрі конфліктів, і розповісти їхні історії. Саме це ми й намагалися показати у цьому фільмі, продемонструвати 20 років його роботи, присвяченої саме цьому. Ми надзвичайно вдячні HBO за те, що вони створили цей фільм разом з нами, і глядачам, які його так і сприймають, адже важливо пам’ятати таких людей, як Брент, які ризикнули життям, щоб розповісти ці історії.

IAM: Коли він вирушав у небезпечні місця, коли їхав в Україну, коли їхав на Гаїті, коли намагався розповісти історії тих, чий голос міг залишитися не почутим, чи було у нього бажання висвітлити те, про що не говорять у новинах? Коли ми чуємо про такі великі події, чого ми часто не чуємо? Що саме ми пропускаємо?

Рено: Наш підхід завжди полягав у тому, щоб дістатися до людей на місцях. Коли відбуваються війни, як в Україні, або землетрус на Гаїті, це висвітлюють у новинах, але дуже часто в цих історіях немає людського обличчя. Тому ми завжди намагалися копнути трохи глибше, ніж у новинах, і проводили багато часу з людьми безпосередньо на місцях. Коли ми починали працювати як документалісти, це було багато місяців роботи, іноді понад рік перебування на місці подій. Ми цілий рік працювали на місці в Іраку разом із Національною гвардією штату Арканзас. Ми завжди щиро намагалися надати цим конфліктам людського виміру, аби глядачі по-справжньому усвідомили емоційну ціну, яку ці війни завдають невинним людям. Саме це завжди було нашою метою.

Брент загинув, роблячи те, у що він по-справжньому вірив

IAM: Ця робота завжди була ризикованою для вас із братом. Жертва, на яку пішла ваша родина. Якою була розмова про ризик, коли він сказав вам, що збирається стати одним із перших журналістів в Україні у 2022 році? Як проходила ця розмова?

Рено: Ми говорили про це протягом усієї нашої кар’єри. Було багато моментів, коли, ймовірно, жоден із нас не мав би вижити, і були моменти, коли ми відчували страх, вирушаючи в зони конфліктів. Ми завжди обговорювали, що будемо робити, якщо щось станеться з одним із нас, і завжди казали, що продовжимо знімати. Коли мого брата вбили в Україні, це було надзвичайно важко. Було важко знову взяти камеру й продовжити зйомки, але я точно знав, що саме цього хотів би Брент, бо ми про це говорили. Для нас було за честь мати можливість робити таку роботу, і ми відчували величезну відповідальність, пов’язану з цим. Ми усвідомлювали ризик. Не було жодного моменту, коли б я цього не розумів. Коли Брента вбили, це було дуже боляче й важко, але водночас у цьому була певна поетичність, бо я знаю, що Брент загинув, роблячи саме те, для чого він був покликаний у цьому світі, і те, у що він по-справжньому вірив.

IAM: У процесі створення цього документального фільму, коли ви озираєтеся назад, чи було щось таке, що ви дізналися про свого брата і чого раніше не повністю усвідомлювали або, можливо, не помічали?

Рено: Частиною роботи над цим фільмом був перегляд двадцяти років наших відеоархівів і пошук моментів голосу Брента та його взаємодії з людьми. Багато з цього матеріалу ніколи не потрапляло в процес монтажу, адже за ці роки було знято надзвичайно багато відео. У фільмі є один момент, коли Брент знімає в Сомалі після того, як там щойно стався найбільший в історії країни вибух автомобіля, начиненого вибухівкою. Брент перебуває в лікарні, знімає пацієнтів, і раптом один чоловік кличе його до себе. Чоловік, увесь покритий опіками, каже Брентові: «Те, як ти тримаєш камеру, ти робиш це від серця».

Знахідка таких моментів, коли хтось помічає співчутливість Брента, цю людяність посеред війни, коли людина, що страждає від тяжких опіків по всьому тілу, зупиняється, щоб пережити цю мить разом із Брентом, саме такі моменти ми раніше не помічали. Вони показують, що існує щось більше, ніж просто конфлікти.

Я безмежно вдячний українцям

IAM: Наприкінці фільму ми бачимо, як українці йдуть вулицями з портретами Брента в руках, і це було дуже зворушливо. Як ви думаєте, чому це так? Яку історію він розповів про Україну в ті перші дні? Яку правду він доніс, що відгукнулася не лише українцям, а й американцям?

Рено: Коли я приїхав в Україну, саме українці та українські журналісти допомогли мені повернути тіло Брента нашій родині. Вони відклали все, чим займалися, і понад тиждень допомагали мені вивезти Брента, а також допомогли забрати Хуана з лікарні, де він перебував із пораненнями. Вони постійно дякували мені за те, що Брент приїхав розповісти їхню історію всьому світові. Думаю, вони були вдячні кожному, хто приїжджав і намагався пролити світло на цей конфлікт. Тому я так само безмежно вдячний українцям за допомогу в той час і за те, що вони вшанували Брента саме так. Усвідомлення того, що вони вшановували Брента як героя, означає надзвичайно багато для нашої родини.

IAM: Коли глядачі телеканалу HBO подивляться фільм «Озброєний лише камерою», з чим ви хотіли б, аби вони вийшли після перегляду?

Рено: Я сподіваюся, що їх надихне співчутливість Брента і всіх людей з різних країн світу, яких ви бачите через його роботу. Я сподіваюся, що люди задумаються і приймуть це як історію єднання, про те, що трагедії можна подолати й що в цьому конфлікті, який переживають люди, може бути глибший зміст. Я сподіваюся, що людей надихне його співчуття і його людяність.

IAM: Наше останнє запитання про історію в лісі. Я чув від вашого співпродюсера Джеффа, що там теж може бути історія.

Рено: Я багато часу проводжу в лісі, коли розмірковую і намагаюся встановити емоційний зв’язок із братом. І в той момент просто переді мною приземлився яструб, і між нами відбулася ця мить. Це один із тих моментів, коли ти сподіваєшся, що Брент десь поруч і спостерігає. Я сприйняв це як добрий знак. Завжди приємно, коли трапляються такі моменти.