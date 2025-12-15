Понеділок, 15 Грудня, 2025
ЄС запровадив нові санкції проти росії та Білорусі

Денис Молотов
ЄС запровадив нові санкції проти росії та Білорусі

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про запровадження обмежувальних заходів щодо ще 12 фізичних осіб та двох організацій у відповідь на подальші гібридні дії росії. Зокрема, маніпулювання іноземною інформацією та кібератаки проти ЄС, його держав-членів і партнерів. Про це йдеться в офіційній заяві Ради ЄС.

Крім того, Євросоюз розширив межі санкційного режиму проти Білорусі, включивши до нього гібридні недружні дії Мінська проти європейських сусідів.

Зазначається, що до санкційного списку внесено осіб, які просувають проросійську пропаганду, антиукраїнські та антинатівські наративи. Серед них є колишні військові та поліцейські з країн Західної Європи. Загалом під обмежувальними заходами нині перебувають 59 осіб і 17 організацій.

Санкції також запроваджено проти Міжнародного русофільського руху за поширення дестабілізуючих наративів від імені російського уряду. А також проти 142-го окремого батальйону електронної війни рф у Königsberg (Калінінграді), який здійснював навчання та кібератаки, зокрема глушіння сигналу GPS у кількох державах-членах ЄС.

Під обмеження потрапили і члени підрозділу 29155 російської військової розвідки. А також представники групи кіберзагроз Cadet Blizzard, причетні до атак на урядові структури України, країн ЄС та союзників по НАТО з метою збору конфіденційної інформації й дестабілізації політичної ситуації.

Рада ЄС також затвердила новий критерій для накладання санкцій на компанії та фізичних осіб, які отримують вигоду, залучені або сприяють діям чи політиці, пов’язаній з Республікою Білорусь, що спрямовані проти демократії, верховенства права, стабільності або безпеки ЄС та його держав-членів.

Санкції й через контрабанду👇

Рішення пов’язане, зокрема, з системними нальотами метеозондів із контрабандою з Білорусі до Литви. Новий критерій охоплює також втручання, пошкодження або знищення критичної інфраструктури, а також дії, що спричиняють системні збої в її роботі. Під це формулювання підпадає і ситуація з аеропортом Вільнюса, робота якого ускладнилася через метеозонди з білоруської території.

У Раді ЄС наголошують, що такі інциденти вже вплинули на сотні авіарейсів і тисячі пасажирів, а також завдали значних фінансових збитків авіакомпаніям.

👉 Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 656 морських суден. Вони входять до так званого “тіньового флоту” росії.

➡️ Також раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити санкційний тиск на росію.

