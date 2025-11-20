Європейські країни проти «мирного плану» США для України

Європейські країни виступили проти так званого «мирного плану» для України, який нібито був погоджений у таємному режимі між США та росією. Про це агентство Reuters повідомило у четвер, 20 листопада.

У публікації наголошується:

📢 «Європейські країни виступили проти мирного плану для України, підтриманого США, який, за словами джерел, вимагатиме від Києва відмовитися від більшої кількості територій та часткового роззброєння, умови, які союзники України давно вважають рівносильними капітуляції».

Двоє співрозмовників, знайомих із ситуацією, уточнили, що Вашингтон передав шостому президенту України Володимиру Зеленському сигнал: Україна має прийняти розроблену США рамкову угоду про припинення війни.

Йдеться про пропозиції, що передбачають значні територіальні поступки та обмеження чисельності й можливостей Збройних сил України.

Журналісти зазначають, що активізація дипломатичної активності США відбувається у складний для Києва період. Саме зараз ситуація на фронті залишається напруженою, а роботу уряду Зеленського ускладнив резонансний корупційний скандал.

Міністри закордонних справ Євросоюзу, які цього дня зустрілися в Брюсселі, утрималися від коментарів щодо американського «плану». Його досі офіційно не оприлюднили повністю. Проте позицію союзників України вони окреслили чітко – ЄС не підтримуватиме будь-які вимоги про поступки від Києва.

📢 «Українці хочуть миру – справедливого миру, який поважає суверенітет кожного, міцного миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією. Але мир не може бути капітуляцією», – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Напередодні медіа повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно готує новий план припинення війни в Україні. Нібито Сполучені Штати проводять для цього консультації напряму з росією. План начебто складається з 28 пунктів і вже отримав попереднє схвалення Трампа.

За даними журналістів, Україна отримала «сигнали» щодо мирних пропозицій від США, але не брала участі в обговоренні документа. Очікується, що протягом тижня американська військова делегація може представити Києву проєкт угоди.

Згодом шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати над встановленням миру, але виключно у змістовних форматах.

👉 У свою чергу голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас підкреслила, що будь-яка угода щодо завершення війни має бути схвалена Україною та європейськими партнерами.