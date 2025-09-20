Сполучені Штати Америки мають намір скоротити безпекову допомогу для Литви, Латвії та Естонії – країн НАТО, які безпосередньо межують із росією. Про це стало відомо агентству Reuters із посиланням на джерела в урядових структурах.

Представник Пентагону Девід Бейкер заявив, що Європа повинна зменшити залежність від Вашингтона, оскільки США мають намір приділяти більше уваги власним внутрішнім пріоритетам.

Європейські дипломати від початку побоювалися, що такий крок з боку США може посилити агресивність кремля. Ці прогнози почали справджуватися: вже 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, а до цього російські безпілотники здійснили атаку на території Польщі.

Реакція президента США на ці інциденти, за оцінкою ЗМІ, виглядала доволі кволою. Однак, саме така обережність відповідає новій політичній лінії Вашингтона.

☝️ Ще навесні президент США публічно говорив про можливий вихід із процесу переговорів щодо завершення війни в Україні. Водночас він не відсторонився остаточно: певні види озброєнь, навпаки, надходять до України в межах ініціативи PURL. Аналітики переконані, що недостатньо жорстка реакція США на останні провокації москви лише заохочує диктатора путіна до ще більш агресивних кроків.

📢 «Європейські країни самі фінансують російську воєнну машину, купуючи нафту в росії, хоча заявляють про прагнення швидшого завершення війни в Україні», – саме так аргументує свою позицію президент США.

Європейські джерела підтвердили Reuters, що саме на цьому акцентував Трамп у телефонній розмові з партнерами з ЄС 4 вересня.

Окремі дипломати розглядають цю вимогу Вашингтона як пастку, адже для ухвалення рішень, які стосуються енергетики, в Європейському Союзі потрібно подолати складні бюрократичні процедури.

👉 У МЗС Естонії раніше повідомили, що три російські МіГ-31 залишалися в повітряному просторі країни близько 12 хвилин. У Таллінні викликали тимчасового повіреного у справах росії та передали йому ноту протесту. Крім того, Естонія звернулася до НАТО із запитом про консультації відповідно до статті 4 статуту Альянсу.